«По следам Кардашьян-Дженнеров»: Решетова поделилась откровенным снимком в бикини, а ее обвинили в плагиате

Анастасия Решетова опубликовала в Instagram очень провокационное фото, на котором позирует в прозрачном кружевном бикини и демонстрирует фигуру во всей красе. Белоснежный купильник еще больше подчеркивает бронзовый загар модели, а трусики-ниточки делают фигуру еще утонченнее. На жарком кадре невозможно не обратить внимание на бесконечные ноги красотки.

«Шикарное», «Красивое тело», «Настя просто огонь», «Она сводит меня с ума», «Как же ты прекрасна. Просто богиня», «Super Hot», — восхищаются Настей в Сети. Однако, есть и те, которые не оценили фото девушки и обвинили ее в плагиате: «По следам Кардашьян-Дженнеров», «Повторила фото Кайли», «Зачем делать тоже самое, что и Дженнер?».

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Фото:Instagram