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«По следам Кардашьян-Дженнеров»: Решетова поделилась откровенным снимком в бикини, а ее обвинили в плагиате
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«По следам Кардашьян-Дженнеров»: Решетова поделилась откровенным снимком в бикини, а ее обвинили в плагиате 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
22-летняя 1-я вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова поделилась очередным провокационным снимком.
Анастасия Решетова опубликовала в Instagram очень провокационное фото, на котором позирует в прозрачном кружевном бикини и демонстрирует фигуру во всей красе. Белоснежный купильник еще больше подчеркивает бронзовый загар модели, а трусики-ниточки делают фигуру еще утонченнее. На жарком кадре невозможно не обратить внимание на бесконечные ноги красотки.
«Шикарное», «Красивое тело», «Настя просто огонь», «Она сводит меня с ума», «Как же ты прекрасна. Просто богиня», «Super Hot», — восхищаются Настей в Сети. Однако, есть и те, которые не оценили фото девушки и обвинили ее в плагиате: «По следам Кардашьян-Дженнеров», «Повторила фото Кайли», «Зачем делать тоже самое, что и Дженнер?».
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Фото:Instagram
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