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В Москве состоялись российско-индонезийские экспертные консультации по вопросам двустороннего военного сотрудничества
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В Москве состоялись российско-индонезийские экспертные консультации по вопросам двустороннего военного сотрудничества 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе консультации обсуждены состояние и перспективы российско-индонезийского взаимодействия в оборонной сфере, а также план военного сотрудничества между странами на 2019 год.
24 июля 2018 г. в Москве состоялись российско-индонезийские экспертные консультации по вопросам двустороннего военного сотрудничества.
В ходе консультации обсуждены состояние и перспективы российско-индонезийского взаимодействия в оборонной сфере, а также план военного сотрудничества между странами на 2019 год.
Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных контактов по военной линии.
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