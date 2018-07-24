В Москве состоялись российско-индонезийские экспертные консультации по вопросам двустороннего военного сотрудничества

В ходе консультации обсуждены состояние и перспективы российско-индонезийского взаимодействия в оборонной сфере, а также план военного сотрудничества между странами на 2019 год.

24 июля 2018 г. в Москве состоялись российско-индонезийские экспертные консультации по вопросам двустороннего военного сотрудничества.

В ходе консультации обсуждены состояние и перспективы российско-индонезийского взаимодействия в оборонной сфере, а также план военного сотрудничества между странами на 2019 год.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных контактов по военной линии.