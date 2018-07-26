У кого с нового года не будет работать телевизор

С нового года прекращается госфинансирование аналогового телевещания на те населённые пункты, где живёт меньше ста тысяч человек. В связи с этим Минкомсвязи рассчитывают, что региональные и муниципальные власти помогут населению безболезненно освоить новый вид телевещания — цифровое.

Без мультиплексов глубинку не оставят

Если не вдаваться в технические подробности, то суть цифрового телевидения в том, что на одной частоте может вещать не один канал, как в аналоговую эпоху, а сразу 10 — «мультпиплекс». На данный момент сформировано два мультиплекса, это 20 телевизионных и три радиоканала. Единственная издержка — необходимость покупки дополнительного оборудования для владельцев устаревших телеприёмников.

Страна переходит на цифровое эфирное телевидение уже 10 лет, и сейчас его могут принимать более 98 процентов россиян. Как сделать так, чтобы в январе 2019-го оставшиеся два процента граждан не оказались перед экранами с «белым шумом», а местные телекомпании — без зрителей? Этот вопрос сенаторы обсудили с представителями региональных телекомпаний и с замглавы Минкомсвязи Алексеем Волиным 24 июля.

По словам чиновника, его ведомство заказало большое социологическое исследование на несколько десятков тысяч участников, которое даст срез не только по Российской Федерации в целом, а по каждому её субъекту в отдельности.

«Тогда мы и поймём, сколько жителей у нас на сегодняшний день пользуется аналоговым телевидением, — объяснил Волин. — Одна из сложностей заключается в том, что спрашивать человека напрямую, пользуется ли он аналогом или цифрой, бессмысленно, потому что он не знает. Поэтому мы всё выясним через комплекс разных вопросов. Например, сколько принимается каналов, есть ли платные».

1,4 процента россиян живут вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением. По предварительным подсчётам министерства, примерно 1,4 процента россиян живут вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением. «Чтобы у них была возможность смотреть цифровое ТВ, в прошлом году мы договорились с крупными операторами спутникового телевидения. Так, в Якутии , когда вместо одного спутникового оператора стало три, цены сократились втрое. Для жителей, которые зарегистрированы в населённых пунктах, находящихся вне зоны цифрового эфирного вещания, операторы сделают льготное предложение», — рассказал замминистра на совещании в Совете Федерации

Льготные условия будут заключаться в 30-процентной скидке на комплект оборудования. Также жители таких населённых пунктов не будут платить абонентскую плату за пользование услугами «Триколор-ТВ» или «НТВ Плюс». Речь идёт о базовом пакете из 20 каналов, пояснил Волин. «Не исключаю и того, что уже в 2018 году подобное требование к операторам спутниковых услуг может быть зафиксировано на законодательном уровне», — отметил он.

Здесь Минкомсвязи очень важна помощь местных властей, особенно на муниципальном уровне. «Мы попросим их составить списки абонентов и помочь людям организоваться для централизованного заказа техники», — проинформировал чиновник.

Для жителей, которые зарегистрированы в населённых пунктах, находящихся вне зоны цифрового эфирного вещания, операторы сделают льготное предложение.

У некоторых субъектов, например, Астраханской области Ненецкого автономного округа , есть решения, которые могут использовать и другие регионы, напомнила законодатель. «Конечно, надо уделить много внимания информированию населения — что ожидает людей в ближайшее время. Без этого сложно сориентироваться, особенно пожилым людям. Если только в октябре начнут показывать разъяснительные ролики, то, наверное, это поздновато», — считает Людмила Бокова.

Проблема «21-й кнопки» пока не решена

Сенатор от Омской области Елена Мизулина обратила внимание на проблему так называемой «21-й кнопки». Это — обязательный общедоступный канал регионального телевидения, который, однако, не попал в двадцатку бесплатных телеканалов.

«Люди привыкли к региональным и муниципальным каналам, и федералы прекрасно понимают, что без господдержки, только на одной рекламе, они существовать не смогут… Если мы сейчас не отстоим право регионов на бесплатное вещание, то через несколько лет будем вынуждены тратить гораздо большие деньги, воссоздавая сеть местного телевидения», — констатировала законодатель.

По её мнению, западная модель, когда местные телекомпании работают «в кабеле», в российских условиях действовать не будет: «У нас в Омской области в трёх-четырёх районах из 31-го есть кабельные сети. Получается что без нашего регионального телевидения область будет отрезана от своих новостей».

Первый зампред Комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в подтверждение опасений Елены Мизулиной привёл пример республиканской телекомпании в Карелии , которую пришлось создавать «с нуля» за большие деньги после того, как предыдущий губернатор несколько лет назад отказался от такого ресурса.

Необходимо дать возможность региональным телекомпаниям, у которых есть статус обязательных общедоступных, заменить аналоговый сигнал на цифровой, считает гендиректор пензенской ТРК «Экспресс» Степан Парфёнов

«То есть разрешить использование радиочастот для цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T2, — пояснил он. — Ключевым критерием надо указать отсутствие возможности мультиплексирования, то есть добавления других телеканалов. Иначе говоря, одна частота — один обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ».

Есть несколько способов, которые просматриваются «в лоб», уверена сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева

«Первое — включить в первый мультиплекс региональный канал, пожертвовав одним из имеющихся. Можно пересмотреть и состав каналов второго мультиплекса, почти все каналы которого развлекательно-коммерческие. Всё-таки телевидение — это тот инструмент общения с внешним миром, которым пользуется старшее поколение. Следующий вопрос связан с организацией третьего мультиплекса. Пока непонятно, за чей счёт он будет реализован, тут мы упираемся в финансы. Третий вариант — попытаться решить проблему через операторов связи, но тогда мы уходим от требования законодательства, что должен быть единый поставщик услуг телерадиокоммуникации», — перечислила возможные варианты Тимофеева.

Окончательное решение отложили на осень, чтобы просчитать каждый из вариантов.