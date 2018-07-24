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Адвокат объяснил содержание россиянки Бутиной в одиночной камере в США
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Адвокат объяснил содержание россиянки Бутиной в одиночной камере в США 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что она содержится в следственном изоляторе в одиночной камере, сообщает РИА «Новости».
По словам Дрисколла, американские адвокаты Бутиной почти каждый день навещают ее.
"Условия минимальные, как это здесь обычно бывает. Она находится в «заключении под защитой», и потому ее содержат в ее собственной камере, не с другими заключенными", — сказал он.
Адвокат отметил, что через какое-то время россиянке разрешат делать звонки. По его словам, на судебном слушании, запланированном на 25, стороны должны будут договориться о графике дальнейших действий.
Новость дополняется.
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