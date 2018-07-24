Депутат призвала развивать родные языки за счет мотивации, а не административного давления

Свободный выбор родного языка в школе как был предусмотрен законодательством, так и сохраняется. Теперь это записано и в законе об образовании, чтобы не было кривотолков на практике, — заявила газете ВЗГЛЯД соавтор поправок Алена Аршинова, комментируя принятие Думой доработанного законопроекта о родных языках.

«Мне очень жаль, что по поводу такого добротного и правильного законопроекта кто-то решил умышленно поманипулировать этой темой, вбросить в общество дезинформацию, попробовать разжечь негативные настроения, межнациональную рознь, — заявила соавтор законопроекта, член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова «Единая Россия» ).

По ее словам, предпосылок для этого не было ни в изначально внесенной редакции законопроекта, ни в окончательной редакции принятого теперь во II чтении законопроекта. «Поэтому напряжение вокруг законопроекта пытались создать совсем не по сути законопроекта», — считает она.

По словам законодателя, депутаты вскрыли огромный пласт проблем, которые много лет абсолютно никем не решались. «Нет концепций изучения родных языков, методик преподавания, самих учебников. Не хватает ресурсов для создания соответствующих учебников», — говорит парламентарий.

«А ведь у нас в России 193 народа используют 277 языков, всего 73 преподаются и только по 13 есть соответствующие программы», — подчеркнула Аршинова.

Она также отметила, что тема сохранения и развития культурного наследия народов РФ, включая родные языки, оказалась близка всем участникам рабочей группы.

«Нужно сохранять и развивать родные языки не за счет административного давления, а за счет мотивации, причем как носителей, так и тех, кто ими не является. Наша идея заключается в создании Фонда поддержки родных языков России за счет федерального бюджета, который мог бы разработать образовательные программы, концепции и методики преподавания родных языков, качественные и лицензированные учебники. Важно также уделить внимание качеству подготовки педагогов в вузах», — считает депутат.

«Все эти предложения мы довели до правительства, профильного министерства. Резюмируя, выскажу уверенность, что искусственно созданное напряжение быстро сойдет на нет, поскольку под ним нет реальной основы», — заключила Аршинова.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении изменения в закон «Об образовании», касающиеся изучения родных языков. В новой редакции закона их изучение останется обязательным, однако выбор родного языка будут делать родители ученика.

Поправки в федеральный закон «Об образовании» были внесены еще в апреле. Ряд национальных республик выступили с критикой этого законопроекта, для доработки инициативы в Госдуме была создана рабочая группа.

Новая версия законопроекта устанавливает, что федеральные образовательные госстандарты «обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов России, изучения государственных языков республик России, родных языков из числа языков народов России, в том числе русского языка как родного языка».

Глава профильного думского комитета Вячеслав Никонов , комментируя изменения в законопроекте, отмечал, что редакция ко второму чтению «снимает все озабоченности, которые могли быть у кого бы то ни было в отношении этих поправок».

Формулировка законопроекта, которая дает возможность изучения «в том числе русского языка как родного языка», не приведет к заявлениям родителей о том, что они не считают русский родным. Этого не может произойти, так как русский язык является обязательным для изучения во всех школах России, пояснил Никонов. Парламентарий напомнил, что в образовательной системе России есть пять образовательных линеек. Три из них, по словам Никонова, вообще не предусматривают предмета «Родной язык», все преподавание ведется на русском языке, а отличаются эти линейки либо количеством часов, либо количеством иностранных языков. «Есть линейка, которая является линейкой образования на родном языке, например татарском или башкирском. И есть еще одна линейка, в которой преподавание ведется на русском языке, но есть предмет, который называется „Родной язык“. Вот возможность выбрать, какой язык является родным. Это прерогатива родителей», — сказал депутат.

Он добавил, что по примерному образовательному плану на этот предмет отводится три часа в неделю. Но и здесь, как заметил Никонов, есть важная оговорка, согласно которой возможность выбора родного языка «осуществляется в пределах возможности образовательной системы». «Естественно, невозможно в каждой школе обеспечить преподавание каждого языка, которые родители могут назвать», — подчеркнул он.