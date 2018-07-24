Москву признали одним из городов с лучшей инфраструктурой в мире

Представители компании PricewaterhouseCoopers (PwC) провели исследование, в ходе которого признали Москву одним из мировых лидеров по удобству социальной инфраструктуры. Столица оказалась в одном ряду с Парижем, Нью-Йорком , Токио, Берлином, Чикаго и другими городами.

Сотрудники PwC оценили удовлетворенность горожан качеством предоставляемых социальных услуг, а также их финансовую доступность и удаленность социальных объектов от жилых кварталов.

К примеру, оказалось, что среднее расстояние от дома до школы в Москве составляет менее 400 метров, а во многих других городах — около 1,2 километра.

Эксперты признали, что по текущему уровню градостроительного развития Москва соответствует таким развитыми городам, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин и Барселона.

Представители PwC отметили, что хороший результат Москвы достигается за счет стабильных позиций по таким показателям, как «развитие объектов социальной инфраструктуры», «развитие объектов досуга и культуры», «близость парков и скверов к местам проживания».

Среди областей, требующих улучшения, исследователи отметили «достаточность и доступность жилья и аренды» в российской столице.