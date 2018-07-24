Жители Владивостока пожаловались на «круглосуточную» стройку

На улице Арсеньева продолжили строить дома.

Жители Владивостока обратили внимание на работы, которые ведутся на строящихся домах по улице Арсеньева.

«Друзья! Отзовитесь, кто проживает в районе Бестужева — Станюковича? По ночам слышите, что ведутся строительные работы на объекте по ул. Арсеньева Может быть, кто-то уже обращался в надзорные органы по этой проблеме?» — спросили у подписчиков группы «Эгершельд» в социальной сети Facebook.

«Как вам такой аккомпанемент для сна? На часах 1:20. Но строительной компании это как-то всё равно. Работают краны, гремят цембалы… И так каждый день уже, наверное, целый месяц… Интересно, мне одной это мешает спать?» — отметила жилец расположенного рядом дома.

Примечательно, что долгое время строительные работы на этом объекте, расположенном на территории бывшего завода «Металлист», не велись, однако в последние недели они возобновились такими «ударными» темпами.