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Жители Владивостока пожаловались на «круглосуточную» стройку
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Жители Владивостока пожаловались на «круглосуточную» стройку 

Prim.News 2 часа назад
На улице Арсеньева продолжили строить дома.
Жители Владивостока обратили внимание на работы, которые ведутся на строящихся домах по улице Арсеньева.
«Друзья! Отзовитесь, кто проживает в районе Бестужева — Станюковича? По ночам слышите, что ведутся строительные работы на объекте по ул. Арсеньева Может быть, кто-то уже обращался в надзорные органы по этой проблеме?» — спросили у подписчиков группы «Эгершельд» в социальной сети Facebook.
«Как вам такой аккомпанемент для сна? На часах 1:20. Но строительной компании это как-то всё равно. Работают краны, гремят цембалы… И так каждый день уже, наверное, целый месяц… Интересно, мне одной это мешает спать?» — отметила жилец расположенного рядом дома.
Примечательно, что долгое время строительные работы на этом объекте, расположенном на территории бывшего завода «Металлист», не велись, однако в последние недели они возобновились такими «ударными» темпами.
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