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Ольсен стал игроком «Ромы»
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Ольсен стал игроком «Ромы» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Голкипер «Копенгагена» Робин Ольсен присоединился к «Роме», информирует официальный сайт клуба. 28-летний швед подписал с римлянами 5-летний контракт.
"Рома" заплатила за футболиста 12 миллионов евро.
— Я очень рад, — сказал Ольсен в интервью клубной пресс-службе. — Для меня большая честь присоединиться к «Роме». Это огромный шаг вперед в моей карьере.
Benvenuto all'#ASRoma Robin Olsen! 🐺🧤 I dettagli dell'operazione ✍️ https://t.co/IwlyHW93OJ pic.twitter.com/CxHYEYHPSu
— AS Roma (@OfficialASRoma) 24 июля 2018 г.
В минувшем сезоне Ольсен провел 21 матч во всех турнирах и пропустил 17 голов.
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