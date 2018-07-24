Ольсен стал игроком «Ромы»

Голкипер «Копенгагена» Робин Ольсен присоединился к «Роме», информирует официальный сайт клуба. 28-летний швед подписал с римлянами 5-летний контракт.

"Рома" заплатила за футболиста 12 миллионов евро.

— Я очень рад, — сказал Ольсен в интервью клубной пресс-службе. — Для меня большая честь присоединиться к «Роме». Это огромный шаг вперед в моей карьере.

Benvenuto all'#ASRoma Robin Olsen! 🐺🧤 I dettagli dell'operazione ✍️ https://t.co/IwlyHW93OJ pic.twitter.com/CxHYEYHPSu

— AS Roma (@OfficialASRoma) 24 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Ольсен провел 21 матч во всех турнирах и пропустил 17 голов.