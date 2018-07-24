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В Татарстане банкрот-застройщик оказался в долгу у банка-банкрота
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В Татарстане банкрот-застройщик оказался в долгу у банка-банкрота 

Единый реестр застройщиков 2 часа назад
Фото: Единый реестр застройщиков
В списке обязательств компании «Сувар Девелопмент» перед «Татфондбанком» — залоговая недвижимость в виде квартир и земельных участков на сумму около 300 млн руб. Фото: www.sotsproekt-ryazan.ru Признанный банкротом в апреле прошлого года «Татфондбанк» (ТФБ) вошел в реестр кредиторов одного из известных застройщиков Республики Татарстан — ООО «Сувар Девелопмент» (признано банкротом осенью прошлого года, входит в ГК «СУВАР ХОЛДИНГ», занимавшую по состоянию на март 2018 года 2-е место в ТОП региона). Арбитражный суд РТ включил в перечень требований к застройщику-банкроту его долг перед банком-банкротом в размере 299,2 млн руб. Речь идет о просроченном займе, который в свое время девелопер брал у ТФБ под залог 72 квартир в жилом доме по ул. Чистопольская, 86/10 в Казани и шести земельных участков в Лаишевском районе республики. Фото: www.realnoevremya.ru Как следует из материалов республиканских СМИ, прослеживается тесная взаимосвязь между основателем Группы «СУВАР» Евгением Корольковым (на фото) и руководством ТФБ. Сам ТФБ, как уже отмечалось, более года находится под процедурой конкурсного производства. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство страхования вкладов (АСВ). Фото: www.smolensk-i.ru Определением Арбитражного суда РТ от 10 апреля 2018 года срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание для заслушивания отчета конкурсного управляющего назначено на 10 октября текущего года. Фото: www.legal-defense.ru Другие публикации Апелляцию по делу «Гринфлайта» рассмотрит Свердловский областной суд В августе арбитраж утвердит «Мосотделстрой №1» застройщиком ЖК «Царицыно» Бывший замглавы Спецстроя признан вновным в хищении более миллиарда рублей В Татарстане учрежден республиканский Фонд защиты прав дольщиков Максимальные объемы ввода жилья в январе-марте показали Подмосковье, Ленобласть и Татарстан Опубликован предварительный ТОП застройщиков Татарстана и Башкортостана по вводу жилья в 2017 году
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