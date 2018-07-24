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Церковь и государство в России «смотрят в одну сторону» — Легойда
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Церковь и государство в России «смотрят в одну сторону» — Легойда 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Церковь и государство в России сегодня «смотрят в одну сторону», при этом Русская православная церковь не борется за власть, но является «большой общественной силой», заявил во вторник председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Когда говорят об отношении с государством, у нас на данном историческом этапе очень часто Церковь и государство — и в России, и в некоторых других странах исторической Руси — смотрят в одну сторону. Это замечательно", — сказал Легойда на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Отвечая на вопрос о том, как Православная церковь может влиять на происходящий политический процесс, он отметил, что «Церковь меняет людей, а люди меняют мир».
"Не надо было Церкви влиять на политику князя Владимира каким-то особым векторным способом, направляя его политику туда или сюда. Церковь изменила сердце князя Владимира, а он изменил свою политику. То есть, христианин — будь он политиком, бизнесменом, учителем, хирургом, летчиком, — но если он сознательный христианин, он не может не соотносить свою жизнь, и в профессии тоже, со своими мировоззренческими взглядами", — сказал Легойда.
При этом он уточнил, что если речь идет о православном министре, то «это не значит, что его православие должно проявляться в лоббизме интересов Церкви как организации, но это значит, что он не может оставлять за пределами своего кабинета свое нравственное чувство».
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