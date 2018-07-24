Валерий Леонов: Мы создали визитную карточку мегаполиса

В рамках Московского урбанфорума состоялось вручение премии Community Awards проектам и организациям, повлиявшим на развитие городской жизни.

Среди награжденных — новый концертный зал «Зарядье» и одноименный парк. В интервью «ВМ» председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, как команда столичного Стройкомплекса создавала первый за полвека крупный парк в центре мегаполиса.

— Валерий Владимирович, чуть более чем через месяц парк «Зарядье» отметит день рождения. Что вы как глава экспертного ведомства, видевшего и первые концептуальные решения, и финальный проект, можете сказать о парке?

— Я уверен, что «Зарядье» станет визитной карточкой города на многие десятилетия. Это мегапроект, сделанный с душой и умом. Ведь это первый крупный парк, созданный в городе за последние полвека, и в нем воплотились самые смелые идеи специалистов Стройкомплекса Москвы. Но это не просто профессиональный эксперимент, это по-настоящему удобный парк: в нем соединены все пешеходные и туристические маршруты центральной части столицы. Не говоря уже о том, что на одной территории сошлись совершенно разные ландшафты и климатические зоны страны, построены концертный зал, музеи, кафе, сложнейший с технической точки зрения парящий мост. Для любого города подобный проект — большой риск, требуется большая смелость даже просто задуматься о его реализации. И особенно приятно, что именно в столице, под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, воплощаются в жизнь такие идеи.

— Какую работу провели эксперты, давая оценку проекту?

— Отмечу, что возможность соприкоснуться с таким амбициозным проектом — большая удача для профессионалов. Эксперты рассмотрели три блока документации: поэтапное создание парковой зоны и сопутствующей инфраструктуры, концертный зал и реконструкцию Москворецкой набережной. Также отдельно рассматривали самые сложные детали. Мы в Москомэкспертизе, конечно, гордимся работой в сплоченной команде строителей Москвы под руководством заммэра Марата Хуснуллина, которая вписала себя в историю города подобными проектами. Их уже немало, а будет еще больше, я уверен.

— Например?

— С учетом только что завершившегося чемпионата мира по футболу нельзя обойти стороной «Лужники». Вся инфраструктура олимпийского комплекса, можно сказать, «в боевых условиях» доказала свой мировой уровень. Наши эксперты рассматривали проекты Большой спортивной арены, ее транспортной инфраструктуры, сервисного центра уличных видов спорта, входных павильонов, павильонов общественного питания, многофункционального плавательного центра, а также сопутствующей инфраструктуры и таких знаковых инвестпроектов, как Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Результат, которого все мы, подразделения Стройкомплекса добились сообща, думаю, будет долго радовать москвичей. У «Лужников» большое будущее: это универсальная арена.

— Какие еще объекты вы бы выделили?

— Безусловно, транспортную систему города — строительство и реконструкцию автомагистралей, открытие новых станций метро. Сегодня город ведет грандиозную работу по развитию и совершенствованию транспортной инфраструктуры. Правительство Москвы сделало уже многое, но в планах — сделать еще больше. Транспортные проекты проходят у нас экспертизу на постоянной основе. Ежегодно управление дорожной инфраструктуры Мосгосэкспертизы выпускает сотни положительных заключений по дорогам, тоннелям, мостам, развязкам, путепроводам. В этом году мы продолжили согласование проектов по строительству автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Видное, транспортной развязки у транспортно-пересадочного узла «Столбово» в Новой Москве, согласовали проекты реконструкции проезда Шокальского, путепроводов Липецкий, Багратионовский и Пионерский. Также большой объем работы был связан с рассмотрением проектной документации на реконструкцию трамвайных путей и строительство улично-дорожной сети в жилой застройке. Если говорить о метро, то за прошедший год было согласовано более 200 проектов. Это и проектная документация по продлению Калининско-Солнцевской, Сокольнической линий, по строительству Кожуховской и Большой кольцевой линий. Также большой объем работы составляют проекты по электродепо.

— Строительство метро и дорог ведется быстрыми темпами, ведь москвичам крайне необходим удобный скоростной транспорт. Но не отражается ли эта оперативность на качестве проектов? Как ваше ведомство осуществляет контроль?

— Поступающая к нам на рассмотрение проектная документация по новым дорогам, линиям метрополитена и станциям скрупулезно проверяется. Каждый этап реализации проектов оценивается на соответствие требованиям техрегламентов по безопасности и надежности строительства. Если есть необходимость оценить какие-либо проектные решения, проектировщики всегда могут обратиться в Мосгосэкспертизу за консультацией. Так что проекты с положительными заключениями можно считать выполненными на хорошем уровне.

— Масштабное строительство — это и серьезные затраты. Как проследить за тем, чтобы бюджетные средства тратились максимально эффективно?

— Во многом на этот вопрос находят ответ наши эксперты. Важно соблюсти баланс, чтобы проект реализовывался с учетом всех действующих нормативов, но без необоснованных трат. На этапе работы со сметами эксперты проверяют, соответствуют ли указанные в них материалы и их объемы, а также виды оборудования и виды работ технической части проекта. Рациональный подход в конечном итоге дает экономию бюджета. За последние семь лет общегодовая экономия ни разу не опускалась ниже планки в 15 процентов от первоначально заявленной сметной стоимости. В свою очередь, эти средства могут быть перераспределены на возведение социально значимых объектов, доступного жилья, обустройство городского пространства.

— Какое количество проектов проходит сейчас экспертизу?

— Сейчас в работе находится более 1500 проектов. С начала года мы уже выдали 3,3 тысячи заключений, из которых 2,7 — положительные.

— У вашего ведомства скоро большой юбилей — 30 лет Мосгосэкспертизе, 15 — Москомэкспертизе, отпраздновала 20-летие подведомственная организация — ГАУ НИАЦ. Что можете сказать о коллективе?

— Мы с большим вниманием относимся к подбору кадров. Сегодня во всех трех организациях собран высококлассный штат сотрудников, которые вместе образуют одну большую команду профессионалов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого за вклад в общее дело.

ЦИФРА

87 миллиардов рублей составила экономия сметной стоимости по объектам, которые финансируются из городского бюджета, благодаря экспертизе в 2018 году.

СПРАВКА

В рамках программы реновации Мосгосэкспертиза оценивает проекты жилья на соответствие нормам по надежности и безопасности строительства, а также контролирует правильность сметных расчетов. Это позволит москвичам переселиться в уютные квартиры с качественной отделкой и всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Уже выдано более 100 положительных заключений по объектам, участвующим в программе реновации жилого фонда. Речь идет о возведенных или достраивающихся зданиях, которые находятся в ведении города и дорабатываются в соответствии со стандартами.