Две рок-группы отказались от участия в «Нашествии» по идейным соображениям

«Порнофильмы» и «Элизиум» заявили о своем решении не принимать участие в рок-фестивале «Нашествие».

«Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале «Нашествие», — написал он в Facebook.

Котляров добавил, что в сложившейся ситуации музыкантам не оставалось ничего другого, как отказаться от выступления.

Он также принес извинения тем, кто собрался посетить фестиваль именно из-за его группы.

Теми же причинами объяснили свой отказ и члены «Элизиума». «Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова», — написали они на своей странице в соцсести «ВКонтакте».

Они также извинились перед своими фанатами.

В 2014 году партнером фестиваля «Нашествие», который проводится с 1999 года, стало Минобороны России. В рамках этого музыкального мероприятия ведомство размещает на территории зону военной техники и пункт призыва в армию.