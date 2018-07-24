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Две рок-группы отказались от участия в «Нашествии» по идейным соображениям
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Две рок-группы отказались от участия в «Нашествии» по идейным соображениям 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
«Порнофильмы» и «Элизиум» заявили о своем решении не принимать участие в рок-фестивале «Нашествие».
Лидер «Порнофильмов» Владимир Котляров объяснил причину такого решения сотрудничеством организаторов мероприятия с Минобороны.
«Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале «Нашествие», — написал он в Facebook.
Котляров добавил, что в сложившейся ситуации музыкантам не оставалось ничего другого, как отказаться от выступления.
Он также принес извинения тем, кто собрался посетить фестиваль именно из-за его группы.
Теми же причинами объяснили свой отказ и члены «Элизиума». «Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова», — написали они на своей странице в соцсести «ВКонтакте».
Они также извинились перед своими фанатами.
В 2014 году партнером фестиваля «Нашествие», который проводится с 1999 года, стало Минобороны России. В рамках этого музыкального мероприятия ведомство размещает на территории зону военной техники и пункт призыва в армию.
Фестиваль пройдет 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области.
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