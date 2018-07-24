Многоэтажки защитят от террористических угроз

В нем прописываются вопросы инженерно-технической укрепленности многоквартирных зданий. Также для домов вводятся категории с учетом степени потенциальной опасности совершения теракта. Нормы должны восполнить существующий законодательный пробел. Многоквартирный дом сейчас является одним из немногих объектов, для которого не предусмотрено антитеррористических мер. Правила антитеррора действуют в учреждениях образования и здравоохранения, на вокзалах, в аэропортах и торговых комплексах. Они предусмотрены практически для любого места пребывания человека. При этом то место, где мы проводим больше всего времени — квартира, — никак не защищено.

Министерство решило устранить эту лакуну. Специалисты минстроя предлагают разделить дома на категории, которые определят с учетом потенциальной опасности совершения теракта в многоквартирном доме. Степень этой угрозы рассчитывается на основании данных об уже совершенных или предотвращенных террористических актах в конкретном муниципальном образовании, на территории которого располагается многоквартирный дом.

Возможные последствия теракта также высчитываются на основе прогнозных показателей численности людей, которые могут погибнуть или пострадать, если он произойдет. Кроме того, при определении категории высчитывается экономический ущерб, к которому приведет теракт, совершенный в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории.

Все многоквартирные дома предлагается разделить на три категории. Дома первой категории опасности — это здания, расположенные в муниципальном образовании, на территории которого в течение последних трех лет совершено или предотвращено четыре и более террористических акта или два — в течение года. К этой же категории будут отнесены дома, расположенные в зоне застройки жилыми домами этажностью в 10 и более этажей. Кроме того, здания, в результате совершения террористического акта в которых может пострадать более 1000 человек или экономический ущерб способен превысить один миллиард рублей.

Категория каждого многоквартирного дома будет зависеть от количества совершенных в городе терактов

Вторая категория состоит из домов, в которых 2-3 террористических акта совершено или предотвращено в течение последних трех лет или один — за последние 12 месяцев. Также в эту категорию внесены дома, расположенные в зоне застройки этажностью от 3 до 10 этажей, дома, в которых при совершении теракта может погибнуть и пострадать от 500 до 1000 человек или ущерб составит от 500 миллионов до одного миллиарда рублей.

Остальные дома будут включены в третью категорию. Очевидно, что двум первым категориям власти планируют уделить максимальное внимание, так как риск совершения теракта в них максимален.

Для соблюдения норм разработан порядок обхода и осмотра многоквартирных домов: мест общего пользования и внутридомовых инженерных систем. А также территории, примыкающей к дому, и стоянок автотранспорта. Организовать мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в многоэтажках должны местные власти.

На каждый многоквартирный дом в течение 30 календарных дней после проведения его обследования будет составлен паспорт безопасности. Этот документ сугубо для служебного пользования. Обновлять его необходимо не реже одного раза в пять лет.

В отношении каждого многоквартирного дома вне зависимости от присвоенной ему категории должны быть определены потенциально опасные конструктивные части, совершение террористического акта вблизи которых может привести к обрушению здания, либо сделать его непригодным для безопасного проживания людей. В большинстве случаев — это конструктивные элементы, расположенные в нижней части здания. «Главное в обеспечении террористической угрозы, как говорится, лоб не разбить, не перестараться. Камер и консьержа, возможно, будет достаточно. Нелишне будет установить камеры в технических и подвальных помещениях», — говорит старший преподаватель кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Кирилл Сиволапов.

Он напоминает, что в России уже были случаи терактов в многоквартирных домах. В период с 4 по 16 сентября 1999 года в Москве , Буйнакске, Волгодонске произошла серия взрывов, в результате которых погибли 307 человек, а более 1700 получили ранения различной степени тяжести.

254 тысячи новых жилых зданий было построено в нашей стране за прошлый год И хотя теракты в жилых домах последний раз были давно, нет гарантий, что в следующий раз именно они не станут целью преступников. Этой весной Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в первом квартале 2018 года совершено три преступления террористической направленности: в Дагестане , в Хабаровском крае Сахалинской области . На стадии подготовки предотвращено шесть терактов. За тот же срок задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их сообщников, пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек. При этом террористические атаки на многоквартирные дома опасны тем, что за минувшие 20 лет их защиту никак не усилили.

Затраты на антитеррористическое оснащение в любом случае будут не напрасны, считает Сиволапов. Ведь они защитят дом не только от террористов, но и от вандалов и обычных хулиганов.