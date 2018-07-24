Испанские власти не определились, где перезахоронить останки диктатора

Впрочем, государство возьмет на себя только эксгумацию тела, а вот то, где будет перезахоронен экс-правитель, будет полностью зависеть от потомков самого Франко. Формально они имеют право захоронить останки в его родном городе Ферроль , расположенном на северо-западе Испании . В 1967 года мэр Рохелио Сенамор Рамос подарил «знаменитому сыну города» место на кладбище Катабуа (в настоящее время там покоятся четверо его родственников, в том числе родная сестра). Но, по мнению нынешнего градоначальника Хорхе Суареса, это разрешение давно устарело и «противоречит закону об исторической памяти» (он реабилитирует жертв франкизма, осуждает 40-летнюю диктатуру и лишает всех привилегий Франко и его родственников).

"Мы не собираемся позволять им переносить останки диктатора в пантеон, место в котором было получено с помощью привилегий", — отметил Суарес. По его словам, прежде, чем поднимать этот вопрос, необходимо проверить, платят ли нынешние владельцы за выделенное более 50 лет назад место. Если нет, то они не имеют на него никакого права, полагает мэр Ферроля. Впрочем, по его мнению, они вполне могут приобрести новое место.

В этой связи надо отметить, что в городе менее чем через год пройдут выборы градоначальника. Суарес намерен пойти на второй срок, а потому уже сегодня стремится набрать как можно очков у избирателей, в том числе на истории с перезахоронением Франко

Между тем в истории с эксгумацией тела диктатора остается белое пятно. Хотя в правительстве утверждают, что пришли к соглашению с его потомками, источники, близкие к членам семьи Франко, говорят об обратном. По их словам, семь внуков каудильо направили через нотариуса аббату Долины Павших письмо, в котором они выступают против эксгумации и предупреждают, что отказываются заботиться об останках своего предка.

Согласно тем же источникам семья Франсиско Франко выкупила в частную собственность четыре гробницы в мадридском соборе Альмудена, расположенном возле королевского дворца. Там они могут захоронить кого угодно. Но перемещение туда праха каудильо, если не будет найдено иного решения, может вызвать огромный скандал.

Напомним, власть Франко в Испании продолжалась 46 лет. 4 августа 1939 года Франко был объявлен пожизненным «верховным правителем Испании, ответственным только перед Богом и историей». В 1975 году Франко скончался. Но и после смерти он не дает покоя испанцам.