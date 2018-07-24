Отработанная методика пыток: зачем истязали заключенного Макарова

Во всей этой истории с пытками в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова до последнего времени оставался непроясненным один вопрос: а зачем, собственно, его пытали?

Понятно, что при определенных условиях людей пытать нужно. Это вам скажет любой спецназовец, обученный методам форсированного допроса и прошедший «горячие точки». То есть, конечно, пытать нельзя — международное гуманитарное право (МГП) запрещает. Впрочем, здесь в МГП некий провал в логике: убивать и всячески калечить (отрывая, например, взрывом мины руку или ногу) на войне можно, а вот пытать, значит, нет.

Но в ярославской колонии вроде нет войны. И никаких тайн заключенный Макаров не знал. И выходить ему уже по осени — никаких новых сверхценных сведений он следствию сообщить тоже не мог. Так зачем, собственно, весь этот кошмар?

Слава богу, нашелся человек, который попытался внести ясность, — Рудый Анатолий Анатольевич , генерал-лейтенант внутренней службы, первый замглавы ФСИН России . Он заявил, что Евгений Макаров — провокатор. Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников». А сотрудники, по его словам, «не должны были допустить произошедшее». «Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», — сказал Рудый.

То есть Макаров, не отличавшийся прилежным поведением, послал надзирателей на слово «мир» с тремя ошибками, и те психанули. Но как-то очень странно они поддались на провокацию. Не засадили ему сразу в грудь и не запинали после этого ногами под плинтус, что можно было бы понять (но не простить). Нет. Его отвели в отдельную комнату, грамотно сковали, разложили на столе и методично, без всякого остервенения, стали бить по ступням. Долго и тщательно. Продуманно, а не в состоянии аффекта. Причем большой толпой (Макаров, интересно, сразу всех спровоцировал?). Вот эта методичность и тщательность — очевидное доказательство того, что технология пытки отработана, что подобный садизм поставлен на поток.

Так что не на провокацию надзиратели поддались, а демонстрировали, кто главный медведь в берлоге. Но вот незадача: «не справились со своими обязанностями полностью… не провели документирование и не дали правовую оценку». Дала сбой методика.

Но хоть, спасибо товарищу генералу, ясность появилась. А где ясность — там, хочется верить, и порядок появится.

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