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ФСК «Лидер» готовится к банкротству?
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ФСК «Лидер» готовится к банкротству? 

Век 1 час назад
Строительный рынок России в последнее время лихорадит. Еще на слуху скандал, связанный с невозможностью выполнить свои обязательства компанией «Urban Group», которая строит в Подмосковье жилые комплексы, и вот новая информация — похоже, что нелегкие времена наступают для о ФСК «Лидер». Подробности — в публикуемом ниже материале.
Тревожные новости: один из крупнейших девелоперов страны, ФСК «Лидер», может оказаться на грани разорения. Появилась новая информация.
В компании опровергают выводы журналистского расследования, однако не могут дать исчерпывающих ответов на целый ряд вопросов. Вместо этого распространяется сообщение о старте нового «мега-проекта», дольщики которого, как можно предположить, и обеспечат достройку старых домов. Помимо прочего, вскрылся факт: аудит холдинга проводит фирма «Профессиональная группа оценки», которой руководит Анна Исаева, супруга одного из главных операторов предполагаемой схемы вывода средств из холдинга.
О внутренних проблемах ФСК «Лидер» на днях заявило целый ряд СМИ. Журналисты попытались понять, какие обстоятельства кроются за задержкой сдачи домов в двух жилищных комплексах («Домодедово парк» и «Первый Андреевский») и наткнулись на целый клубок подозрительных связей и финансовых обязательств, которые, возможно, ведут компанию «Лидер» к краху. Согласно опубликованной информации, активы застройщика выводятся через подставных лиц и аффилированные компании, а руководство девелопера уже подготовилось к эмиграции на Мальту.
ФСК «Лидер» — не рядовая строительная контора, а одна из крупнейших строительных фирм России. Ей руководят Владимир Воронин и его сестра Ирина Воронина, дети предпринимателя и бывшего чиновника Александра Воронина, создавшего свой бизнес еще при поддержке лужковской администрации.
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