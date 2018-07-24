Тодоренко и Топалов отдыхают вместе на одном из самых дорогих курортов мира

Уже давно в Сети ходят слухи о том, что у телеведущей Регины Тодоренко роман с Владом Топаловым . Их уже не раз видели вместе, но Регина и Влад первое время отрицали свои отношения и говорили о том, что их связывает исключительно дружба. Однако в июне телеведущая отметила день рождения вместе с певцом, а недавно они также вместе посетили светское мероприятие. После этого у поклонников не осталось сомнений, что они встречаются.

Сегодня Регина вновь поделилась нежным фото с Владом. На этот раз кадр был сделан на одном из самых дорогих курортов мира — на острове Корсика, где они сейчас отдыхают. На снимке телеведущая в цветном купальнике наслаждается солнцем, а позади нее читает книгу Топалов. По всей видимости, они плавают на яхте. Чуть ранее певец поделился кадром, на котором позирует на борту морского судна в одних шортах.

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«Тайный муж» Регины Тодоренко: история отношений с Владом ТопаловымМы выяснили, что связывает телеведущую и музыкантаПоклонники были рады снова видеть Тодоренко вместе с Топаловым. По мнению фанатов, из них получилась идеальная пара. «Ребята, увидела ваше фото и поймала себя на мысли что улыбаюсь во весь рот, такие вы молодцы что вместе!», «Когда свадьба уже? По моему, Влад готов», «Очень счастливо смотритесь вместе! Я в восторге!», — стали комментировать фото подписчики. В очередной раз поклонники заметили изменения в фигуре звезды. Они считают, что ее бюст увеличился. Напомним, что уже несколько месяцев ходят слухи, что Регина беременна. Она не оголяет живот и прячет фигуру под объемными нарядам. Однако сама телеведущая эту информацию пока не подтверждает.

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