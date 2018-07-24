Apple выпустила обновление, исправляющее тормоза в новых MacBook Pro

Apple выпустила обновление, исправляющее тормоза в новых MacBook ProМы уже не раз писали о том, что новые MacBook Pro подвержены троттлингу — механизму защиты от термического повреждения, приводящего к падению производительности.

Apple знала об этой проблеме, и уже успела ее решить. Компания выпустила обновление, исправляющее ошибку с перегревом «прошек» с Core i9.

После многочисленных проверок при нагрузках мы обнаружили, что в прошивке отсутствует цифровой ключ, который влияет на систему управления теплом. Это может приводить к снижению тактовой частоты при тяжелых тепловых нагрузках на новых MacBook Pro.

Мы приносим извинения любому клиенту, который испытал на своих новых системах менее оптимальную производительность.

Исправление доступно в macOS High Sierra 10.13.6.