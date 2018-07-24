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Apple выпустила обновление, исправляющее тормоза в новых MacBook Pro
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Apple выпустила обновление, исправляющее тормоза в новых MacBook Pro 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Apple выпустила обновление, исправляющее тормоза в новых MacBook ProМы уже не раз писали о том, что новые MacBook Pro подвержены троттлингу — механизму защиты от термического повреждения, приводящего к падению производительности.
Apple знала об этой проблеме, и уже успела ее решить. Компания выпустила обновление, исправляющее ошибку с перегревом «прошек» с Core i9.
После многочисленных проверок при нагрузках мы обнаружили, что в прошивке отсутствует цифровой ключ, который влияет на систему управления теплом. Это может приводить к снижению тактовой частоты при тяжелых тепловых нагрузках на новых MacBook Pro.
Мы приносим извинения любому клиенту, который испытал на своих новых системах менее оптимальную производительность.
Исправление доступно в macOS High Sierra 10.13.6.
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