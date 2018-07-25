Стало известно, почему сбитый сирийский пилот отказался катапультироваться

Пилот сбитого Израилем сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 не стал катапультироваться из-за нежелания попасть в плен.

Источник в командовании сирийской армии сообщил, что у военнослужащих сирийских ВВС есть «кодекс чести, согласно которому в подобных ситуациях летчики стараются не попасть в плен», передает ТАСС

По его словам, ВВС всегда относились к элите Вооруженных сил Сирии

Ранее в среду представитель властей Сирии заявлял, что страна готовит ответ на сбитый Израилем истребитель Су-22.

Во вторник сообщалось, что погибший пилот сбитого Израилем сирийского самолета Су-22 — полковник Омран Мари.

Ранее в Сети появилась фотография обгоревшего тела пилота.

Израильские ПРО во вторник сбили истребитель Су-22, по самолету сирийской армии были запущены две ракеты системы Patriot. В Сети было опубликовано видео запуска ракет по самолету.