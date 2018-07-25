Ещё
Стало известно, почему сбитый сирийский пилот отказался катапультироваться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, почему сбитый сирийский пилот отказался катапультироваться 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пилот сбитого Израилем сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 не стал катапультироваться из-за нежелания попасть в плен.
Источник в командовании сирийской армии сообщил, что у военнослужащих сирийских ВВС есть «кодекс чести, согласно которому в подобных ситуациях летчики стараются не попасть в плен», передает ТАСС.
По его словам, ВВС всегда относились к элите Вооруженных сил Сирии.
Ранее в среду представитель властей Сирии заявлял, что страна готовит ответ на сбитый Израилем истребитель Су-22.
Во вторник сообщалось, что погибший пилот сбитого Израилем сирийского самолета Су-22 — полковник Омран Мари.
Ранее в Сети появилась фотография обгоревшего тела пилота.
Израильские ПРО во вторник сбили истребитель Су-22, по самолету сирийской армии были запущены две ракеты системы Patriot. В Сети было опубликовано видео запуска ракет по самолету.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Из Стены плача на площадку для молитв выпал 100-килограммовый камень Школьник из Москвы покорил британских судей шоу «Голос» после провала в России Эксперт: Отказ от спецтюрем для правоохранителей противоречит Конституции
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма222
Заявление Лолиты грозит международным скандалом258
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина281
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку128
Таджикистан направил ноту России126
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение