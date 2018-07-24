И. Свиридов встретился с жителями Ростокино для решения проблемы медицинского обслуживания

«Приехал в район Ростокино. Одна из проблем, о которой мне рассказали жители, — отсутствие полноценной поликлиники для жителей этого достаточно большого района. Здесь нет нормальной медицинской помощи.

Конкретно эта тема имеет очень простое решение: то здание, которое на сегодняшний день пустует пять лет, просто нужно вернуть в систему городского здравоохранения. Нужно, чтобы эта поликлиника вновь заработала для жителей Ростокино», — сказал И. Свиридов, общаясь с жителями ул. Малахитовая.

В свою очередь жительница района Ростокино по имени Людмила пояснила, что в районе на протяжении пяти лет отсутствуют поликлиника и больница.

«Мы страдаем от того, что в районе нет полноценной больницы, ни детской, ни взрослой. Единственный район в Москве, который не имеет полноценной поликлиники. Люди страдают, посмотрите: в основном пожилой возраст. Им же нужны поликлиника и больница в шаговой доступности. Эти здания пятый год пустуют», — отметила она.

Также И. Свиридов пообщался с жителями ул. Сельскохозяйственная, которых беспокоит наличие заброшенной земли. «Заброшенный участок, огороженный забором. Жители считают, что это хорошая площадка для размещения здания по программе реновации.

Хорошее предложение, готов включить этот адрес в карту проблем Москвы», — сказал И. Свиридов.

В свою очередь местный житель Андрей пояснил, что ранее уже был получен отказ в строительстве многоэтажного дома на заброшенном месте.

«В настоящий момент он (участок — прим. Агентства «Москва») заброшен.

На наши запросы по поводу размещения дома по программе реновации нам в управе ответили, что здесь невозможно строительство многоэтажного дома, хотя мы находимся в окружении многоэтажных домов», — отметил житель улицы.