«Кружок» устраивает фестиваль в деревне Сардаял, для которой они вместе с местными детьми сделали сайт

Идея фестиваля в марийской деревне принадлежит директору местной школы: ей хотелось пригласить людей, которые привнесут в забытую деревню нечто новое, и раскрыть гостям местную культуру.

В программе фестиваля, который пройдет 24–26 августа:

Концерт группы СБПЧ и местных коллективов

Форум по развитию малых городов и деревень при участии авторов проектов « Том Сойер Фест», Altourizm, «Село оно мое»

Коллективный ужин, традиционные марийские танцы и пешие экскурсии от местных жителей

Кулинарные воркшопы с блинами из печи

Помимо этого, гости фестиваля научатся строить качели, скамейки и мостики вместе с архитекторами из студии «Дашка», создадут новую карту Сардаяла вместе с иллюстратором и основателем книжного магазина «Маршак» Полей Плавинской, создадут мелодии из окружающих звуков с музыкантом Сережей Дмитриевым, ботанические принты — с художницей Катей Крицевой и рисунки на заборах — с Goshawaf.

В детской программе — Мастерская иллюстрации, участники которой нарисуют комиксы друг про друга и сделают костюмы для карнавального шествия по деревне. Подробное расписание появится за 2 недели до открытия фестиваля.

Помимо покупки обычного входного билета, можно арендовать палатку или комнату в доме, а также заранее оплатить питание. Организаторы надеются организовать трансфер на автобусе из Казани . «Кружок» также ищет волонтеров, которые помогут команде с организацией мероприятия.

Команда образовательного проекта рассчитывает, что фестиваль может положить начало большим изменениям в деревне, научит местных жителей принимать гостей и заниматься небольшим предпринимательством, а также обратит внимание местных властей на сложности в деревне.