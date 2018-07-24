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В первом молодежном форуме «Фортанга-2018» в Чечне принимают участие более 120 человек
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В первом молодежном форуме «Фортанга-2018» в Чечне принимают участие более 120 человек 

ТАСС 2 часа назад
ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Более 120 человек из 40 регионов страны принимают участие в первом всероссийском молодежном форуме «Фортанга», который проходит в селе Ачхой-Мартан Чеченской Республики. В будущем планируется сделать форум ежегодным, рассказал ТАСС организатор форума, руководитель молодежного общественно-патриотического движения (МОПД) «Ахмат» Магомед Азизов.
"География участников абсолютно разная, это и Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Тула, Ставрополь и т. д., в общем, более 40 регионов и более 120 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Главная цель форума — обучение ребят, чтобы они после окончания форума могли правильно излагать мысли, писать проекты, продвигать социальные сети и многое другое, что пригодится им в будущем, и, конечно, изменение стереотипа о Кавказе и в первую очередь о Чеченской Республике, объединить молодежь страны", — сказал Азизов.
По его словам, форум проводится совместными усилиями «Российского союза молодежи», министерства по делам молодежи, администрации Ачхой-Мартановского района, МОПД «Ахмат» при поддержке министерства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Фонда имени наследного принца Абу-Даби Шейха Зайеда.
"Последние кстати, предоставили здесь свою площадку — большой шатер, где сотрудники фонда рассказывают участникам о бизнесе, как его строить в наше время, чтобы он развивался. На других площадках обсуждаются темы добровольчества, генерации идей, информационной безопасности. В течение трех дней проходят мастер-классы, круглые столы и спортивные состязания, а в последний день форума для участников будет проведена экскурсия по достопримечательностям региона", — отметил организатор.
Азизов добавил, что форум проходит на берегу реки Фортанга в селении Ачхой-Мартан, все участники проживают в небольших палатках. Уже прорабатывается вопрос о придании форуму статуса ежегодного.
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