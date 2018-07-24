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За полгода приставы выбили около четырех миллионов рублей с алиментщиков
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За полгода приставы выбили около четырех миллионов рублей с алиментщиков 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
13 760 человек в 2018 году забыли о том, что должны платить на детей алименты
За первые шесть месяцев этого года у ярославских приставов было 13 760 исполнительных документов о взыскании алиментов. Чтобы стрясти деньги с должников, им пришлось идти на различные меры. — Среди наиболее действенных мер, заставляющих должников вспомнить о детях, — временное ограничение прав, — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Ярославской области. За полгода его применили к 2 тысячам 603 должникам и взыскали с них 1 миллион 744 тысячи рублей алиментов. Временное ограничение на выезд из России позволило взыскать больше двух миллионов рублей. Ещё одной эффективной мерой приставы назвали привлечение родителей-алиментщиков к административной и уголовной ответственности.
— За неуплату алиментов возбуждено 564 дела об административных правонарушениях, уголовные дела возбуждены в отношении 356 должников, — рассказали в службе. Приставы составили портреты родителей-алиментщиков, забывших о детях. Оказалось, что такие отцы чаще рождаются в год Козла, а матери — в год Кролика и Петуха.
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