В Беларуси продлен до 30 дней срок безвизового пребывания 

Открыть для себя культурные и исторические традиции Беларуси, оценить ее высокий уровень санаторного и медицинского туризма смогут иностранные граждане, для которых с 24 июля увеличен до 30 суток срок безвизового пребывания в стране. Главным условием для безвизового пребывания гостей с сегодняшнего дня является их въезд в страну и последующий выезд через государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Об этом говорится в указе президента РБ, который распространила его пресс-служба.
В документе выражена уверенность в том, что демократизация пограничного режима станет «одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности РБ в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний». Для безвизового въезда в страну, говорится в тексте президентского указа, иностранным гражданам необходимо при себе иметь действительный паспорт, предназначенный для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро.
Дополнительные условия оговариваются в тексте указа относительно граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа. Для них дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда.
В отношении граждан КНР новый порядок будет применяться до 10 августа 2018 года, когда вступит в силу двустороннее соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов граждан РБ и Китая. Порядок безвизового передвижения, уточняется в тексте документа, через аэропорт Минск не распространяется и на лиц, прибывающих авиарейсами из РФ, а также планирующих вылететь в российские аэропорты. Данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется, подчеркивается в указе президента.
Безвизовый режим также не распространяется на иностранных граждан, следующих в Беларусь для трудоустройства, ведения коммерческой деятельности и обучения, длительность которого превышает 30 суток. Иностранные граждане, планирующие находиться в РБ более пяти рабочих дней, должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране. При проживании в гостиницах, хостелах, санаториях и прочих коллективных средствах размещения регистрация осуществляется администрациями этих учреждений по умолчанию во время заселения.