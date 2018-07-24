В Беларуси продлен до 30 дней срок безвизового пребывания

Открыть для себя культурные и исторические традиции Беларуси , оценить ее высокий уровень санаторного и медицинского туризма смогут иностранные граждане, для которых с 24 июля увеличен до 30 суток срок безвизового пребывания в стране. Главным условием для безвизового пребывания гостей с сегодняшнего дня является их въезд в страну и последующий выезд через государственную границу в Национальном аэропорту Минск . Об этом говорится в указе президента РБ, который распространила его пресс-служба.

В документе выражена уверенность в том, что демократизация пограничного режима станет «одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности РБ в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний». Для безвизового въезда в страну, говорится в тексте президентского указа, иностранным гражданам необходимо при себе иметь действительный паспорт, предназначенный для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро.

Намибии и Дополнительные условия оговариваются в тексте указа относительно граждан Вьетнама , Гаити, Гамбии , Индии, Ливана Самоа . Для них дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда.

В отношении граждан КНР новый порядок будет применяться до 10 августа 2018 года, когда вступит в силу двустороннее соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов граждан РБ и Китая. Порядок безвизового передвижения, уточняется в тексте документа, через аэропорт Минск не распространяется и на лиц, прибывающих авиарейсами из РФ , а также планирующих вылететь в российские аэропорты. Данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется, подчеркивается в указе президента.