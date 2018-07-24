«Почта России» поднимет зарплаты сотрудникам

Это будет не глобальная перестройка, а точечная настройка системы управления. Она начнется с 1 августа 2018 года, рассказали "Российской газете" на предприятии. И должна устранить дублирующие и избыточные функции административного аппарата управлений федеральной почтовой связи

Предприятие находится в диалоге с профсоюзом и региональными органами власти, чтобы этот процесс был максимально прозрачным и объективным, содействует переквалификации и обеспечению занятости тех, кто лишится старого места работы. Все будет идти в рамках трудового и социального законодательства с учетом специфики регионов, обещают на «Почте России».

Реорганизация затронет только управленческий аппарат в филиалах, сотрудников основного производства — почтальонов, операторов почтовой связи, это не коснется.

Пересмотр штатной структуры управленческого персонала планируется провести в 82 филиалах. Изменение штатного расписания произойдет только там, где были внедрены современные компьютерные программы, что позволило меньшему числу сотрудников выполнять ту работу, с которой до недавнего времени справлялись десятки человек. Цифровизация и автоматизация процессов произошли в сфере документооборота, финансового мониторинга, кадрового администрирования, бухгалтерского учета.

Ключевым принципом проводимых мероприятий является безусловное направление формируемой экономии средств по фонду оплаты труда на улучшение качества жизни основного производственного персонала: повышение зарплат почтальонам, операторам отделений почтовой связи и другим категориям работников основного производства.

В этом году уже произошло повышение зарплат почтальонов, напомнили в «Почте России». На доплату сотрудникам до установленного федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ) предприятие выделило 1,75 миллиарда рублей дополнительных средств, из них доплата почтальонам составит 1,07 миллиарда рублей. С 1 марта на пять процентов были повышены заработные платы всех сотрудников городских отделений почтовой связи (почтальонов, операторов связи, начальников отделений и их заместителей), а также линейного персонала почтамтов по всей стране. На реализацию этой программы направлено около 1,8 миллиарда рублей.

Но почтовые отделения есть и в селах, деревнях, и там тоже нужно поднимать зарплаты.