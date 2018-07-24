«Ботаника» и Горпарк: чиновники рассказали о благоустройстве Орла

Ход реализации программы «Формирование современной городской среды» в части благоустройства 11 общественных территорий областного центра обсудили сегодня, 24 июля, на рабочем совещании в администрации города.

По информации замглавы Олега Минкина, ко Дню города будет подготовлено три объекта. Сквер «1000 и 1 мелочь», где в полном объёме завершены подготовительные работы: на 90% установлен поребрик, тротуар готов на 70%, завершено устройство траншеи и проложен кабель для освещения.

В сквере им. И. С. Тургенева подготовительные работы завершены на 90%. Подрядчик ООО «СпецСтройМонтаж» в ближайшее время ожидает поставку скамеек, урн и фонарных столбов. Начальник УКХ Светлана Климова сообщила, что до 3 августа монтаж всех элементов будет завершен. Выполнение земляных работ зависит от погодных условий.

В сквере им. пионерской организации «Орлята» подготовительные работы также завершены на 90%, бортовой камень установлен на 50%, почти полностью смонтирован поребрик, а тротуарная плитка готова на 70%. Олег Минкин заверил, что ко Дню города общестроительные работы будут выполнены.

Также к 5 августа будет частично подготовлен бульвар Победы, на участке между улицами Лескова и Сурена Шаумяна . Полностью работы на участке между улицами Октябрьская и Сурена Шаумяна планируют завершить до 15 октября. В настоящее время на объекте на треть установлен бортовой камень, тротуарная плитка уложена чуть менее, чем на 50%.

— В преддверии этого мероприятия необходимо не только уложить тротуарную плитку, но и облагородить прилегающую территорию, подсыпать чернозем, — приводит слова чиновника пресс-служба.

В сквере Юность подготовительные работы выполнены на 85%, бортовой камень установлен на 70%, поребрик — на 60%, тротуарная плитка — на 75%. Устройство бетонного основания чаши фонтана выполнено в полном объеме, завершена разработка инженерных систем (разводка сетей, прокладка труб). По информации подрядчика ООО «ТехСпецКомплект», на этой неделе планируют приступить к отделке чаши фонтана гранитом.

С небольшим отставанием ведутся работы в парке Ботаника. По словам Климовой, это связано с тем, что потребовалось пересогласование расположения детской площадки. Муромский отметил, что большой фронт работ связан с обустройством пешеходных дорожек, освещения и малых архитектурных форм. Это можно выполнять параллельно с детской площадкой.

— Вместе с подрядчиком сделайте все возможное, чтобы сдать объект вовремя и с высоким качеством работ, — подчеркнул глава Орла.

Благоустройством Историко-литературного квартала займется ООО «АртСтрой». Минкин предложил приступить к масштабным работам уже после Дня города, чтобы не портить облик центра Орла.

Сметная документация на благоустройство Дворянского гнезда пока проходит проверку достоверности сметной стоимости. На этой неделе будут готовы результаты. Реконструкция колоннады Городского парка культуры и отдыха будет завершена до 5 августа. После Дня города подрядчик приступит к благоустройству фонтана и прилегающей к нему территории.