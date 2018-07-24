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Экологический взвод Северного флота собрал на острове Котельный около 100 тонн металлолома
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Экологический взвод Северного флота собрал на острове Котельный около 100 тонн металлолома 

ТАСС 59 минут назад
МУРМАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Экологический взвод Северного флота на острове Котельный архипелага Новосибирские острова собрал, спрессовал и подготовил к отправке на материк около 100 тонн металлолома. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота
"Большая часть экологического мусора — это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов, общий вес металлолома составляет 100 тонн", — сообщили на флоте.
Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в пять-десять раз.
Экологическое подразделение приступило к работам в начале июля. Оно сформировано из военнослужащих управления материально-технического обеспечения Северного флота. За сезон взвод должен будет очистить остров от 300 тонн металлолома.
Впервые работа по очистке арктического острова Котельный силами флота началась в 2015 году. За три года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3 тыс. тонн металлолома. По завершению сезонных работ по очистке арктических территорий контейнеры с прессованной бочкотарой доставлялись морским транспортом в порты Мурманской и Архангельской областей.
Аналогичная работа по очистке Арктики от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях — на острове Средний архипелага Северная Земля, островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
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