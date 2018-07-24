Центр экстренной медицины в Петербурге внедрил защиту цифровой информации о пациентах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 24 июля. / ТАСС /. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ) в Санкт-Петербурге внедрил систему обеспечения сохранности электронной информации о лечении пациентов и защиты этих данных от кражи через внутрибольничную цифровую сеть.

Как сообщил во вторник помощник директора ВЦЭРМ Михаил Бахтин , необходимость меры вызвана практически полным переходом центра на электронный документооборот. «Мы пошли по пути внедрения в центр смарт-карты медработника, с помощью которой, входя в компьютер, каждый медработник сразу попадает на свое [электронное] рабочее место и мы уверены, кто и с какого компьютера делал ту или иную запись», — сказал Бахтин в петербургском пресс-центре ТАСС.

По его словам, медицинские документы весьма привлекательны для похитителей подобного рода информации. Их кража может привести к нарушению врачебной тайны.