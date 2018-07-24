Центр экстренной медицины в Петербурге внедрил защиту цифровой информации о пациентах 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ) в Санкт-Петербурге внедрил систему обеспечения сохранности электронной информации о лечении пациентов и защиты этих данных от кражи через внутрибольничную цифровую сеть.
Как сообщил во вторник помощник директора ВЦЭРМ Михаил Бахтин, необходимость меры вызвана практически полным переходом центра на электронный документооборот. «Мы пошли по пути внедрения в центр смарт-карты медработника, с помощью которой, входя в компьютер, каждый медработник сразу попадает на свое [электронное] рабочее место и мы уверены, кто и с какого компьютера делал ту или иную запись», — сказал Бахтин в петербургском пресс-центре ТАСС.
По его словам, медицинские документы весьма привлекательны для похитителей подобного рода информации. Их кража может привести к нарушению врачебной тайны.
Как отметил генеральный директор «Газинформсервис» Валерий Пустарнаков, выступившей подрядчиком в защите медицинских электронных документов ВЦЭРМа, лечебные учреждения могут пострадать не только от краж данных, но и от вмешательства в работу медицинской аппаратуры. «Обеспечение сетевой безопасности очень важная задача для медицинских учреждений, — сказал Пустарнаков. — Лет восемь — десять назад человека отключили дистанционно в США от аппарата искусственного дыхания, человек скончался».