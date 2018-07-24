Роскомнадзор прекратил работу 12 тысяч сайтов по продаже поддельных документов

Все электронные источники с незаконной торговлей провайдеры удалили добровольно или они закрылись сами по решению суда.

Нечистые на руку дельцы предлагали своим клиентам поддельные удостоверения, медицинские справки, дипломы, и заполненные трудовые книжки.

За распространение такой информации предусмотрена уголовная и административная ответственность.