Роскомнадзор прекратил работу 12 тысяч сайтов по продаже поддельных документов 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в течение последних шести лет заблокировала 11,9 тысячи сайтов и страниц, через которые можно было приобрести поддельные документы. Об этом со ссылкой на пресс‐службу ведомства сообщила газета «Известия».
Все электронные источники с незаконной торговлей провайдеры удалили добровольно или они закрылись сами по решению суда.
Нечистые на руку дельцы предлагали своим клиентам поддельные удостоверения, медицинские справки, дипломы, и заполненные трудовые книжки.
За распространение такой информации предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Доступ к 3,4 тысячи интернет-ресурсов, распространяющих контент без разрешения правообладателей, заблокировали на территории России. Все поисковые системы не выдают информацию о пиратских порталах.