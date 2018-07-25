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Ливнёвки закатали в асфальт. Почему Орёл плывёт после каждого дождя
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Ливнёвки закатали в асфальт. Почему Орёл плывёт после каждого дождя 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Ливневые канализации ещё советских времён не справляются с потоками воды. При чём здесь ремонт дорог, и почему горожане не могут спокойно передвигаться по улицам?
Проконтролируют шесть участков?
В соцсетях орловцы активно делятся фото и видео, на которых запечатлены последствия сильных дождей. Затопленными оказались тротуары, проезжие части, дворы и строительные площадки. В некоторых случаях людям приходилось добираться чуть ли не вплавь. И винят во всём вовсе не стремительные ливни, а стоки, к работе которых есть множество нареканий. Проблема эта для Орла не новая, вот только её масштабы увеличиваются из года в год.
По словам властей, очистку ливнёвок взяли на особый контроль. Тем не менее замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и ЖКХ Николай Ванифатов дал понять, что проблема лежит гораздо глубже — муниципалитету необходимо строительство новых ливневых стоков.
«В Орле выявлено шесть проблемных мест. Составлен график, по которому работает Спецавтобаза. Все ливневые канализации существуют в городе ещё с советских времён, сейчас необходимо строительство новых», — заключил Ванифатов.
Сити-менеджер Орла Александр Муромский поручил ответственным чиновникам контролировать очистку и промывку проблемных участков. Однако о строительстве новых стоков речи не идёт — денег для этого в бюджете нет.
Отметим, что приведением в порядок ливнёвок должно заниматься муниципальное предприятие «Спецавтобаза».
Советник губернатора Ефим Вельковский напомнил о том, что МУП вновь испытывает финансовые трудности. «Спецавтобаза стоит», — заявил он.
По словам директора предприятия Александра Байдака, действительно, есть проблемы с оборотными средствами.
А зачем в асфальт закатали?
Зампред горсовета Сергей Себякин напомнил чиновникам, что проблемы с ливнёвками в городе, увы, не только из-за солидного возраста этих сооружений.
В качестве примера он привёл участок дороги на пересечении улиц Посадской и Васильевской, где ливнёвки просто больше нет — во время дорожного ремонта её заасфальтировали.
Согласно прогнозу погоды, дожди в Орле вовсе не собираются заканчиваться. Как сообщает портал Gismeteo, горожан ждёт ещё одна неделя с осадками.
Напомним, что ремонт для жителей дома № 26 по улице Приборостроительной закончился потопом в подвале многоэтажки. Собственники квартир считают, что всему виной замурованная в свежий асфальт ливневая решётка.
Практически смыло потоками воды и стройплощадку сквера «Юность». Там идёт благоустройство общественной зоны. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что ливнёвки не справились со стихийным дождём.
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