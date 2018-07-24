В Екатеринбурге объявлены первые общественные обсуждения — по кварталу с парком на Старой Сортировке

Администрация Екатеринбурга объявила первые общественные обсуждения по проекту межевания территории в новом порядке: то есть растянутые во времени и с возможностью высказаться дистанционно, но без общего сбора желающих выразить своё мнение.

Слушания будут касаться квартала Техническая — Ангарская — Строителей — Дружининская. В этом квартале расположен парк «Семь ключей», а также административное здание и гаражи. Подробностей, для чего требуется новое межевание и как изменится конфигурация участков, пока нет. Они, в соответствии с новым порядком, появятся 27 июля на сайте мэрии и в её здании на информационных стендах в холле 2-го этажа на Ленина, 24а.

Экспозиция будет работать до 10 августа включительно, до этого же времени будут приниматься предложения и замечания. Экспозиция будет работать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00. Предложения можно оставлять в специальной книге учёта посетителей, через официальный сайт администрации Екатеринбурга или в письменной форме предоставлять в Главархитектуру (Ленина, 24а, в кабинет 247), подтвердив свою личность и, при необходимости, права на земельные участки и здания, расположенные на обсуждаемой территории.

Слушания должны завершиться 31 августа — к этому времени должно быть опубликовано заключение по результатам слушаний.