Премьер Британии и шейх Катара согласились, что взаимодействовать с РФ надо с позиций силы

ЛОНДОН, 24 июля. / ТАСС /. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пришли к согласию в том, что взаимодействовать с Россией необходимо с позиций силы и единства. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьера по итогам состоявшихся во вторник переговоров между двумя политиками.

"Они обсудили Россию, согласившись с важностью сохранения подхода к России, основанного на позиции силы и единства. Они отметили особенную важность того, чтобы международное сообщество продолжало сообща работать над тем, чтобы твердо противостоять злонамеренным действиям и защищать международные правила и нормы", — отмечается в коммюнике без указания на то, с чьей стороны предпринимаются подобные злонамеренные действия и в чем именно они заключаются.

Помимо этого, Мэй и Аль Тани затронули такие темы, как сотрудничество в области обороны и безопасности, в том числе региональной, а также широкий круг международных тем.

"Они обсудили то, как Великобритания может продолжать поддерживать Катар в проведении безопасного и успешного чемпионата мира по футболу в 2022 году, а премьер-министр отметила заслуживающий особенного внимания наш [британский] опыт в этой сфере", — подчеркивается в коммюнике.

Шейх Катара находится в Великобритании с рабочим визитом.