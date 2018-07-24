Она была потрясена, когда узнала, почему этот морской офицер пришел в больницу. Это шок!

Она привела молодого, но усталого военнослужащего к постели больного. «Ваш сын здесь», — сказала она старику. Ей пришлось повторить эти слова несколько раз, прежде чем глаза пациента открылись.

Из-за успокоительного, которое ему давали после сердечного приступа, он смутно видел лицо молодого военного, который стоял у его кровати. Он протянул руку. Морской офицер крепко взял руку старика в свои, и сжал ее, словно посылая ему свою любовь и поддержку.

Медсестра принесла стул, чтобы моряк мог сидеть рядом с кроватью. Всю ночь молодой офицер просидел в плохо освещенной палате, держа за руку старика и говоря ему слова любви и поддержки. Иногда, медсестра предлагала офицеру отойти и отдохнуть, но он отказался.

Всякий раз, когда медсестра заходила в палату, она слышала только шум больницы — звон кислородного баллона, смех сотрудников, обменивающихся приветствиями, крики и стоны других пациентов, но иногда проскальзывали нежные слова офицера. Умирающий ничего не отвечал, только крепко держал руку сыну всю ночь.

На рассвете, старик умер. Морской офицер выпустила уже безжизненную руку, и вышел, чтобы сказать медсестре. Пока она делала все необходимые процедуры, он ждал.

Наконец, она вернулась. Она начала выражать соболезнование, но офицер прервал ее. «Кто был этот человек?» — спросил он.

Медсестра испугалась: «Это был ваш отец», — ответила она.

«Нет, это не мой отец», — ответил офицер. «Я никогда не видел его прежде».

«Тогда почему Вы ничего не сказали, когда я отвела Вас к нему?»

«Я сразу понял, что это была ошибка, но я также знал, что ему нужен сын, а его здесь просто не было. Когда я понял, что он был слишком болен, чтобы понять, что я не его сын, я знал, как сильно он нуждается во мне. Я пришел сюда, чтобы найти мистера Уильяма Грея. Его сын был убит сегодня, и меня прислали, чтобы сообщить ему. Как звали этого джентльмена?»

Медсестра со слезами на глазах ответила: «Мистер Уильям Грей…»