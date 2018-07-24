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Более 10 тысяч человек посетили павильоны «Конструктор комфорта» в Москве
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Более 10 тысяч человек посетили павильоны «Конструктор комфорта» в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек посетили интерактивные павильоны «Конструктор комфорта», которые рассказывают о результатах работы комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы по созданию комфортной городской среды за последние семь лет, сообщили в пресс-службе КГХ во вторник.
Экспозиция была представлена с 10 по 23 июля на ВДНХ, в Парке Горького и Парке Победы на Поклонной горе.
"Интерактивные павильоны пользовались широкой популярностью среди посетителей парков, особенно у семей с детьми. Экспозиция представляет собой схематичное изображение столицы с ее достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками. При прикосновении руки город «оживает»: журчит вода в фонтане, проплывает кораблик и загораются уличные фонари", — говорится в сообщении.
Такой формат, как отметили в пресс-службе, позволил в доступной для посетителей всех возрастов форме рассказать о работе КГХ по созданию комфортной городской среды в столице за последние семь лет. В комплексе отметили, что всего интерактивные павильоны посетили более 10 тысяч человек.
"Самые юные гости с восторгом «оживляли» Москву и следили за сменой дня и ночи. Взрослые изучали инфографику, рассказывающую о том, сколько дворов и подъездов отремонтировали работники коммунальных служб Москвы за последние годы, какое количество улиц и парков благоустроили, как столичные дороги стали безопаснее", — сообщили в пресс-службе.
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