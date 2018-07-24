«А танк слабо?»: волгоградец за семь лет голыми руками построил немецкую самоходку StuG III

«Сашка-Танкист» семь лет по крупицам собирал свою «ласточку»

«А вам слабо сделать танк?»

Как рассказал V1.ru Александр Иванов, тяга к технике у него появилась в раннем детстве.

— Сам я родом из Таджикистана . Когда в начале 90-х началась война, переехал сюда. В Кумылженском районе живут родственники, решил перебраться поближе к ним. В Волгограде увлёкся историей Сталинградской битвы. Одно дело, когда читаешь про неё в книжках или интернете, а другое, когда соприкасаешься с историей и живёшь среди неё, — делится Александр Иванов. — Построил дом и первым делом собрал вездеходик-снегоход. Потом хотел сделать большой вездеход, потому что зимой в Волгограде ой как снежно.

«Работал

спасателем, парашютистом, аквалангистом и альпинистом»

В планы Александра Иванова вмешалась судьба.

— Однажды мимо проезжали реконструкторы. Познакомились и разговорились. А танк говорят, слабо сделать? Во время беседы и родилась идея создавать образцы бронетехники, участвовавшей в Сталинградской битве, — говорит мастер. — Но не просто бутафорию, а действительно настоящую технику. У меня тогда было много металлолома. Я подумал, почему бы и нет. Раздумывал где-то недельку и решил — зачем вездеход, сразу танк сделаю.

Танки и бронетранспортёры умелец реконструирует с 2005 года. Его руками собраны копии немецкого танка с двумя пулемётами Т-I, советский Т-26, немецкий полугусеничный бронеавтомобиль и советский БА-64Б.

«За свою жизнь делал самолёты, катера,

трактора…»

— Задумка построить «StuG III» появилась лет семь назад. Думал создать что-то мощное. Хотелось сделать немецкий образец танка для реконструкторов, — поделился Александр Иванов. — В Волгограде есть советский Т-34 и, чтобы в городе можно было воссоздать танковые бои, взялся за «StuG III».

«Искал детали по всему бывшему Союзу»

Специалист выбрал для реконструкции довольно редкую модель немецкой самоходки. За время войны было выпущено всего около 200-т её экземпляров.

— Эта «StuG III» CD — переходная модель. Различные модификации «StuG» выпускались с 1937 по 1944 года. Установка сделана на основе корпуса немецкого танка Т-III. Экипаж состоял из четырёх человек, — рассказал умелец. — Модель выделяется 75-мм укороченной пушкой, так называемым «окурком». Другие модели «StuG III» вооружались орудиями 37, 50 и 75-мм калибра. Модель CD сняли с производства в 1942 году. Немцы усовершенствовали самоходку и перешли на оснащение установки длинными 75 и 105-мм пушками. В то же время в серийное производство поступил более современный «StuG IV», созданный на основе корпуса Т-IV.

«Все гусеницы оригинальные, можно сказать родные!»

Над созданием немецкой самоходки Александр Иванов трудился семь лет.

— Сделал танк относительно быстро. Состряпал за полтора года. Гораздо больше времени ушло на подготовку. По всему бывшему Советскому Союзу искал колёса, торсионные, фрикционы, бортовые, движок. В основном копался на рынке вторчермета. Больше подходящий металл и детали уже нигде не найдёшь.

Гусеницы реконструктору пришлось собирать по крупицам.

— Все гусеницы оригинальные, можно сказать родные. Искал их где только можно, через интернет. Самые дальние восемь траков пришли с Мурманска . Собирал гусянку по кусочкам. Были и единичные, по одному-два трака. На танке заметно, что они разные по ржавчине и степени сохранности. Когда собрал все траки, тогда и начал сборку танка.

«Видимость на дороге практически нулевая»

Созданная копия «StuG III» по внешнему виду практически не отличается от настоящей грозной бронемашины вермахта.

— Толщина брони моей «ласточки» тоньше. А сам САУ выполнен практически один в один. Торсионные шахты на 14 сантиметров уже оригинала, поэтому ширина немного меньше. По остальным габаритам «StuG III» сделан полная копия настоящей бронемашины, — рассказал Александр Иванов. — Оригинал весит 22–23 тонны, а этот 6,5–7 тонн, хотя лично пока не взвешивал. Посчитал массу танка математически. Двигатель — газоновская «восьмёрка». Набирает скорость 20 км/ч, так что рысачит нормально.

Гоняя по улице на немецкой самоходке, Александр Иванов столкнулся с трудностями немецких танкистов.

— Дорогу практически не видно. Для обзора впереди предусмотрена только одна щель. В реальности был командир, который находился в башне и высунувшись на пол корпуса следил за дорогой. Во время езды назад вообще ничего не видно и нет никакой возможности обзора.

«Траки присылали из Мурманска»

Нынешний вид самоходки ещё претерпит изменения.

— Работы впереди очень много. Сварен только корпус, а обвесы только предстоит сделать. Без них танк не смотрится. На нём должны быть закреплены домкраты, дополнительные колёса, траки, антенна, шансовый инструмент на крыльях. Так что возни ещё полно. Раскраску самоходки сделал оригинальную.

Соседи Александра Иванова уже несколько лет не удивляются творениям мастера.

— Пока гоняю по улице. Соседи уже привыкли. Когда сделал немецкий БТР в первый день Нового года решил покатать гостей. Он был с крестами и пулемётами. Народ в округе удивился. Бросили пить, подумали, что «белочка» пришла.

«По жизни, я мотоциклист и лётчик. А на пенсии ударился в танки»

«Лучше бы ты бабочек собирал»

Реконструктор бронетехники ломает голову как зарегистрировать новое детище.

— Тема с правами сейчас актуальна. Меня приглашали на съёмки в Тольятти , но без документов решил не ехать. На первом же посту танк отберут автоинспекторы . Как и какие документы оформлять, пока не знаю, — размышляет Александр Иванов. — Самоходку перевозим на трале. Кто арендует её для съёмок или реконструкции, тот и оплачивает доставку. В начале августа планирую участвовать на «StuG III» в реконструкциях, уже пригласили на киносъёмки в Москву. Правда какой фильм, пока не знаю.

Супруга умельца Наталья, относится к увлечению мужа с пониманием, но иногда нервы не выдерживают.

— Периодически Наташа матерится, потому что технику красит и чистит она. Лучше бы ты бабочек собирал, говорит. А так гусянку на самоходку помогала натягивать. Но катаю её и она довольна, что есть ощущаемый результат трудов. Техника — это детище. Жена мою технику с нуля знает.

«Делаю только технику, участвовавшую в Сталинградской битве»

В идеале Александр Иванов хотел бы под окнами своего дома сделать музей бронетехники.

— Для этого нужны средства, а их нет. Безденежье не позволяет реализовать все идеи. Для создания музея нужно проходить специальную регистрацию. А это стоит дорого. А так, с одной стороны поставил бы немецкую технику, а с другой русскую. Поэтому наиграюсь с одной из поделок и задумываю сделать новую. Продаю и на эти деньги создаю новую модель. Всё что продал до этого, вложил в «StuG», — поделился реставратор. — Потратил больше полумиллиона рублей. Один металл обошёлся в 120 тысяч. На мероприятиях появляются известные чиновники или просто шишки, говорят: «Звони поможем, ой как круто». Просят перезвонить через недельку, берут трубку и говорят: «Извините, я занят». Перезваниваю ещё через недельку и тогда начинают кормить «завтраками». А помощь какая нужна — металл или всё что не нужное лежит на заводах. Часто просто обращаюсь с просьбой помочь дать нормальные контакты руководства какого-нибудь производства.

Мастерская умельца готовит новые сюрпризы

Сейчас Александр Иванов уже приступил к новой «поделке». В его гараже рождается копия легендарного советского плавающего танка Т-38.

«Связь с внешним миром через узкое забрало»