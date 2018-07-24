Ещё
В британском парламенте пристыдили кабмин за согласие на казнь «Битлз» из ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В британском парламенте пристыдили кабмин за согласие на казнь «Битлз» из ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Член британского парламента Дайан Эббот обвинила правительство в нежелании получить гарантии того, что двое из четырех членов ИГ, называвших себя «Битлз», не будут казнены.
Эббот заявила, что нельзя быть «немного в пользу» смертной казни. «Во все более опасном и нестабильном мире одной из наших сильных сторон как страны является наша готовность неуклонно противостоять правам человека. Это ключевой аспект нашей мягкой силы, поэтому министр поймет обеспокоенность тем, что в этом случае правительство, похоже, желает отказаться от своей давней принципиальной позиции об отказе от смертной казни», — сказала она, передает британская Express.
По ее словам, решение в единичном случае согласиться на смертную казнь — отвратительно и позорно.
Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес отметил, что два боевика ИГИЛ, входивших в четверку, называвшую себя «Битлз» — Александа Котей и Эль-Шафи Элшейх — не были гражданами Великобритании, и их экстрадиция в Британию не обсуждается, поэтому такая постановка вопроса ошибочна.
В офисе премьер-министра Терезы Мэй сообщили, что в этом случает «приоритетной является уверенность в том, что эти люди столкнуться с наказанием». «Мы продолжаем взаимодействовать с правительством США по этому вопросу. Мы хотим, чтобы они удостоверились в справедливости в наиболее подходящей юрисдикции, которая максимизирует вероятность успешного судебного преследования», — сказали в офисе.
Сообщается, что Котей и Элшейх были захвачены в январе и, как считается, лишены британского гражданства. Это породило дискуссию о том, где их судить.
Напомним, Джихади Джон (Мухаммад Эмвази и его «группа трех» — британские арабы, называвшие себя «Битлз» и взявшие псевдонимы «Джон», «Пол» и «Ринго») на телекамеру обезглавил фотографа Джеймса Фоли, журналиста Стивена Сотлоффа, работника гуманитарной миссии Дэвида Хейнса, британского таксиста Алана Хеннинга (работал шофером в той же гуманитарной миссии) и Питера (Абдуррахмана) Кэссига — бывшего американского военнослужащего, также работавшего в некой гуманитарной миссии с базами в Бейруте и Турции, но регулярно проникавшего в Сирию — нелегально и с неясными целями.
В январе 2016 года ИГ подтвердила гибель Джихади Джона, о которой американские военные заявили в ноябре 2015 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Из Стены плача на площадку для молитв выпал 100-килограммовый камень В деле о госизмене в ЦНИИмаш появился еще один подозреваемый Школьник из Москвы покорил британских судей шоу «Голос» после провала в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня
Россия стянула военную технику к западным рубежам460
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть165
Тяжелобольная Терехова не может говорить27
Путин дал добро на новый мегамост811
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение