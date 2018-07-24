В британском парламенте пристыдили кабмин за согласие на казнь «Битлз» из ИГ

Член британского парламента Дайан Эббот обвинила правительство в нежелании получить гарантии того, что двое из четырех членов ИГ , называвших себя «Битлз», не будут казнены.

Эббот заявила, что нельзя быть «немного в пользу» смертной казни. «Во все более опасном и нестабильном мире одной из наших сильных сторон как страны является наша готовность неуклонно противостоять правам человека. Это ключевой аспект нашей мягкой силы, поэтому министр поймет обеспокоенность тем, что в этом случае правительство, похоже, желает отказаться от своей давней принципиальной позиции об отказе от смертной казни», — сказала она, передает британская Express.

По ее словам, решение в единичном случае согласиться на смертную казнь — отвратительно и позорно.

Великобритании Замглавы МВД Бен Уоллес отметил, что два боевика ИГИЛ, входивших в четверку, называвшую себя «Битлз» — Александа Котей и Эль-Шафи Элшейх — не были гражданами Великобритании, и их экстрадиция в Британию не обсуждается, поэтому такая постановка вопроса ошибочна.

В офисе премьер-министра Терезы Мэй сообщили, что в этом случает «приоритетной является уверенность в том, что эти люди столкнуться с наказанием». «Мы продолжаем взаимодействовать с правительством США по этому вопросу. Мы хотим, чтобы они удостоверились в справедливости в наиболее подходящей юрисдикции, которая максимизирует вероятность успешного судебного преследования», — сказали в офисе.

Сообщается, что Котей и Элшейх были захвачены в январе и, как считается, лишены британского гражданства. Это породило дискуссию о том, где их судить.

Напомним, Джихади Джон (Мухаммад Эмвази и его «группа трех» — британские арабы, называвшие себя «Битлз» и взявшие псевдонимы «Джон», «Пол» и «Ринго») на телекамеру обезглавил фотографа Джеймса Фоли, журналиста Стивена Сотлоффа, работника гуманитарной миссии Дэвида Хейнса , британского таксиста Алана Хеннинга (работал шофером в той же гуманитарной миссии) и Питера (Абдуррахмана) Кэссига — бывшего американского военнослужащего, также работавшего в некой гуманитарной миссии с базами в Бейруте Турции , но регулярно проникавшего в Сирию — нелегально и с неясными целями.

В январе 2016 года ИГ подтвердила гибель Джихади Джона, о которой американские военные заявили в ноябре 2015 года.