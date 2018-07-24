Глава минюста США назвал выпускников колледжей «высокомерными неженками»

НЬЮ-ЙОРК , 24 июля. / ТАСС /. Атмосфера в некоторых американских высших учебных заведениях способствует тому, что из их стен выходят «высокомерные неженки». Такое мнение высказал во вторник министр юстиции США Джефф Сешнс на встрече с группой молодых консервативных лидеров в Вашингтоне. Трансляцию его выступления вела телекомпания Fox News.

"Вместо того, чтобы формировать поколение зрелых, хорошо информированных людей, некоторые высшие учебные заведения делают все возможное для того, чтобы создать поколение самодовольных, ранимых, высокомерных неженок", — заявил он.

"Во многих учебных заведениях просто нянчатся с учащимися, — продолжал министр юстиции. — В Корнеллском университете после выборов 2016 года организовали специальную комнату, где можно поплакать, в Канзасском университете для эмоциональной поддержки студентов стали использовать собак". «Надеюсь, у них там хватит носовых платков», — добавил он.

Вспомнив о времени своей учебы в Хантингдон-колледже в штате Алабама, министр юстиции США отметил, что сейчас студенты, придерживающиеся консервативных взглядов, сталкиваются с гораздо более враждебным отношением со стороны либерально настроенных студентов, чем это было в 1960-х годах. «Тогда в студенческих кампусах враждебность была не столь сильной, как сейчас», — отметил он, призвав студентов-консерваторов «твердо отстаивать свои убеждения».