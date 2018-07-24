Ещё
Глава минюста США назвал выпускников колледжей «высокомерными неженками»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава минюста США назвал выпускников колледжей «высокомерными неженками» 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Атмосфера в некоторых американских высших учебных заведениях способствует тому, что из их стен выходят «высокомерные неженки». Такое мнение высказал во вторник министр юстиции США Джефф Сешнс на встрече с группой молодых консервативных лидеров в Вашингтоне. Трансляцию его выступления вела телекомпания Fox News.
"Вместо того, чтобы формировать поколение зрелых, хорошо информированных людей, некоторые высшие учебные заведения делают все возможное для того, чтобы создать поколение самодовольных, ранимых, высокомерных неженок", — заявил он.
"Во многих учебных заведениях просто нянчатся с учащимися, — продолжал министр юстиции. — В Корнеллском университете после выборов 2016 года организовали специальную комнату, где можно поплакать, в Канзасском университете для эмоциональной поддержки студентов стали использовать собак". «Надеюсь, у них там хватит носовых платков», — добавил он.
Вспомнив о времени своей учебы в Хантингдон-колледже в штате Алабама, министр юстиции США отметил, что сейчас студенты, придерживающиеся консервативных взглядов, сталкиваются с гораздо более враждебным отношением со стороны либерально настроенных студентов, чем это было в 1960-х годах. «Тогда в студенческих кампусах враждебность была не столь сильной, как сейчас», — отметил он, призвав студентов-консерваторов «твердо отстаивать свои убеждения».
ТАСС: последние новости
Медведев назвал невосполнимой потерей для России уход из жизни Вениамина Яковлева Минобороны РФ: до 200 тыс. беженцев могут скоро вернуться в Сирию из стран ЕС Правозащитная организация обнаружила в Европе незаконную продажу изделий из слоновой кости
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня19
Россия стянула военную технику к западным рубежам464
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть169
Тяжелобольная Терехова не может говорить29
Трамп обрушил рубль29
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение