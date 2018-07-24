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На Дону составили рейтинг управляющих компаний
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На Дону составили рейтинг управляющих компаний 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Всего в список вошли 182 компании из Ростова
Специалисты Госжилинспекции Ростовской области по итогам работы в первом полугодии 2018 года подготовили рейтинг УК региона. Всего в него вошли 396 управляющих компаний: 182 — в Ростове и 214 — в муниципалитетах региона.
Эксперты при составлении рейтинга основывались на данных инспекций, проводимых в УК. Учитывалась также площадь домов, находящихся в ведении компании, количество обращений, поступивших от жителей в Госжилинспекцию, выявленные нарушения, не исполненные предписания, уклонение от проверок и число составленных протоколов.
— В Ростове в число лучших вошли более 20 управляющих компаний. Из них имеют в управлении более пяти многоквартирных домов: ООО УО «Квадро-7», ООО УО «Новем», ООО УО «МАКСИМУМ», ООО фирма «ЖКХН», — сообщает пресс-служба донского правительства.
Замыкает рейтинг ООО «Основа», имеющая под своим управлением 58 домов. За первое полугодие этого года в ее деятельности специалисты выявили 44 нарушения.
Рейтинг управляющих компаний на Дону ведется с 2015 года. Полностью ознакомиться с ним можно здесь.
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