На Дону составили рейтинг управляющих компаний

Всего в список вошли 182 компании из Ростова

Специалисты Госжилинспекции Ростовской области по итогам работы в первом полугодии 2018 года подготовили рейтинг УК региона. Всего в него вошли 396 управляющих компаний: 182 — в Ростове и 214 — в муниципалитетах региона.

Эксперты при составлении рейтинга основывались на данных инспекций, проводимых в УК. Учитывалась также площадь домов, находящихся в ведении компании, количество обращений, поступивших от жителей в Госжилинспекцию, выявленные нарушения, не исполненные предписания, уклонение от проверок и число составленных протоколов.

— В Ростове в число лучших вошли более 20 управляющих компаний. Из них имеют в управлении более пяти многоквартирных домов: ООО УО «Квадро-7», ООО УО «Новем», ООО УО «МАКСИМУМ», ООО фирма «ЖКХН», — сообщает пресс-служба донского правительства.

Замыкает рейтинг ООО «Основа», имеющая под своим управлением 58 домов. За первое полугодие этого года в ее деятельности специалисты выявили 44 нарушения.