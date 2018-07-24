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На Тайване обнаружили подпольную фабрику по производству амфетамина
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На Тайване обнаружили подпольную фабрику по производству амфетамина 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 24 июл — РИА Новости. Полиция Тайваня накрыла крупную подпольную фабрику по производству амфетамина, в ходе операции было изъято более 500 килограммов сырья и полуфабрикатов для производства наркотиков, говорится в заявлении на сайте бюро расследований при министерстве юстиции острова.
Операция проводилась еще 18 июля, однако информация о ней была обнародована лишь во вторник. Благодаря совместным усилиям нескольких управлений правоохранительных органов ряда городов удалось обнаружить располагающуюся в уезде Наньтоу в центральной части Тайваня подпольную фабрику, уточняется в сообщении.
Отмечается, что расположение фабрики было выбрано не случайно, она находилась в достаточно удаленной горной местности, однако недалеко от Тайбэя и ряда туристических объектов, где наркотики было легче сбыть, особенно в период летних каникул.
Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых по этому делу, все они старше 70 лет и пока неизвестно, являлись ли они лишь рабочими на фабрике или же ее владельцами. Полиция также изъяла оборудование, химикаты для производства наркотиков и 8 килограмм эфедрина, добавили в ведомстве.
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