Ещё
Житель Новошахтинска получит 240 часов исправительных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Новошахтинска получит 240 часов исправительных работ 

Деловое сообщество 1 час назад
Как отметил Виталий Кушнарев, пострадавшие смогут получить квартиры в домах в ЖК «Красный Аксай» и по ул. Вересаева. Заявления принимаются в Департаменте координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по адресу: ул. Нижнебульварная, 6, этаж 7, каб. 6 (бизнес-центр «Пять морей»), с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, контактный телефон (863) 268-79-65. Комиссия работает в ускоренном режиме, уже было принято более 400 заявлений
Деловое сообщество: последние новости
Депутат Таганрогской гордумы может на месяц стать депутатом Законодательного собрания В ноябре в Ростове закончат строить новые очистные сооружения Студенты ДГТУ придумали, как ускорить производство протезов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня
Россия стянула военную технику к западным рубежам460
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть165
Тяжелобольная Терехова не может говорить27
Путин дал добро на новый мегамост811
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение