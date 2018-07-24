Житель Новошахтинска получит 240 часов исправительных работ 

Как отметил Виталий Кушнарев, пострадавшие смогут получить квартиры в домах в ЖК «Красный Аксай» и по ул. Вересаева. Заявления принимаются в Департаменте координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по адресу: ул. Нижнебульварная, 6, этаж 7, каб. 6 (бизнес-центр «Пять морей»), с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, контактный телефон (863) 268-79-65. Комиссия работает в ускоренном режиме, уже было принято более 400 заявлений