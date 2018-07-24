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Радаев поручил увеличить доходы бюджета Саратовской области до 100 миллиардов рублей
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Радаев поручил увеличить доходы бюджета Саратовской области до 100 миллиардов рублей 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 1 час назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил с министрами регионального правительства итоги работы за первое полугодие 2018 года, сообщает пресс-служба главы региона. По мнению губернатора, базовые источники экономического роста области — инвестиции и госфинансирование.
Радаев уверен, что за шесть лет Саратовская область может войти в десятку лучших регионов России по инвестиционному климату.
«Валерий Радаев поручил министерству экономики актуализировать стратегию развития региона и поставил ряд задач: выйти на валовый региональный продукт в 1 триллион рублей, увеличить объём доходов областного бюджета до 100 миллиардов рублей», — отметили в пресс-службе главы региона.
Министр экономического развития области Юлия Швакова отметила в докладе, что по итогам первого полугодия 2018 года валовый региональный продукт оценивается в 303 миллиарда рублей, «что соответствует целевому ориентиру». Кроме того, за отчетный период в область поступило финансирование в объеме 21,4 миллиарда рублей. Министр отметила, что по результатам 2018 года стоит задача обеспечить ВРП на уровне 738 миллиардов рублей.
«Финансово-экономический и социальный блоки — это сообщающиеся сосуды. Первый аккумулирует средства и создает основу расходных обязательств. Уникальность сегодняшней повестки в том, что, как заявил президент, «ближайшие годы станут решающими для будущего страны», при этом «скорость технологических изменений стремительно нарастает». И мы с вами, руководствуясь национальной стратегией на шесть лет, планируя обозначенный период для региона, должны грамотно выстраивать тактику в принятии каждого решения, учитывать специфику Саратовской области», — сказал глава региона.
Напомним, губернатор Валерий Радаев был избран в сентябре 2017 года на пять лет. Срок его полномочий истекает в 2022 году.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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