Минобороны не будет изымать автомобили у населения и организаций

Ранее некоторые СМИ сообщили, что для реализации этого решения уже подготовлены поправки в приказ министра обороны N 151 от 14 мая 2014 года. Для тех, кто не в курсе, поясняем. Этот приказ содержит перечень транспортных средств, предоставляемых организациями и гражданами в распоряжение военных в особый период, т.е. когда страна стоит на пороге войны или подверглась агрессии. В том же документе определен порядок учета в комиссариатах мобилизационного автопарка.

Судя по комментариям в соцсетях, информация встревожила многочисленную армию российских владельцев джипов и микроавтобусов. Поэтому «РГ» обратилась за разъяснениями в военное ведомство

В минобороны не скрывали: подкорректировать приказ N151 действительно собираются. Однако совсем не для того, чтобы устроить «охоту» за чужими автомобилями. «Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают, — сказали корреспонденту „РГ“ В департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны. — Вооруженные силы обладают достаточным количеством штатного автомобильного транспорта, полностью обеспечивающего выполнение войсками задач по предназначению. А привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством».

Что же на самом деле предусматривают эти корректировки? «Проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах», — объяснили в минобороны. Скажем, сейчас в мобилизационно-технических списках фигурируют квадроциклы. А их для нужд армии закупают в достаточном количестве. Поэтому данный вид транспорта предлагается заменить некоторыми типами легковых автомобилей. Вместе с уже имеющимися в перечне внедорожниками, в первую очередь российскими УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 «Патриот», а также грузовиками, автобусами, тракторами, пожарными и иными специальными машинами, они в военный период действительно понадобятся войскам.

Сведения о владельцах полноприводной «Нивы» или УАЗа раньше обязательно передавали в военкоматы

Чтобы тогда командиры и бойцы не бегали в поисках транспорта, в том числе для эвакуации гражданского населения, военкоматы должны иметь списки необходимой автотехники еще в мирное время. В этом тоже кроется смысл мобилизационной работы и мобготовности.

В новый перечень, помимо машин, военные предлагают дополнительно включить электростанции, агрегаты электропитания и компрессорные станции. А для пополнения картотеки мобилизационно-транспортных средств, кроме информации из ГИБДД , Гостехнадзора и Росстата , военные хотят также использовать данные Федеральной налоговой службы . Это, как полагают в минобороны, поможет сократить время постановки автотехники на учет.

Если обратиться к истории вопроса, то ничего принципиально нового в предложениях минобороны нет. Еще в советское время существовала практика учета в военкоматах личного транспорта граждан. На их «Запорожцы» и «Лады» никто в армии не претендовал. А вот сведения о владельцах полноприводной «Нивы» обязательно попадали в комиссариаты. Более того, когда автомобилист обращался туда по какому-то вопросу, сотрудник военкомата всегда интересовался: не продал ли он машину и в каком состоянии она находится. После чего делал соответствующие пометки в карточке учета мобилизационного транспорта.

То же самое касалось хозяев УАЗов и некоторых типов отечественных мотоциклов с мощным двигателем и хорошей проходимостью.

А директора автоколонн и транспортных предприятий даже имели специальные предписания — какую технику и в каком количестве они обязаны передать в распоряжение военных в чрезвычайных обстоятельствах. В таких организациях периодически устраивали осмотры машин, по результатам которых нерадивые руководители получали крепкий нагоняй от начальства.

Когда в середине прошлого века в стране началась целинная эпопея, именно эту технику нередко использовали для транспортировки собранного зерна. Случалось, что и сформированные в армии так называемые целинные батальоны «сажали» на «мобилизованные» у какой-то автоколонны грузовики.

Но случаев, чтобы личные внедорожники граждан использовали для государственных нужд, кажется, не было.