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В мексиканском Канкуне убили журналиста
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В мексиканском Канкуне убили журналиста 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 24 июл — РИА Новости. Журналиста Рубена Пата убили во вторник в мексиканском курортном городе Канкун, сообщили власти штата Кинтана-Роо.
"Правительство Кинтана-Роо и губернатор Карлос Хоакин сожалеют о смерти журналиста Рубена Пата, руководителя еженедельника Playa News", — говорится в сообщении правительства штата. По данным правительства, Пат был застрелен рано утром в муниципалитете Солидаридад. Власти выразили соболезнования родным и друзьям погибшего.
Буквально накануне в пригороде Мехико был убит заслуженный журналист, 80-летний Луис Перес Гарсия. Его убили в собственном доме при ограблении, а дом впоследствии подожгли.
За 2017 год в Мексике убиты 12 журналистов, а с начала 2018 года — уже 11. Всего с 2000 года, по последним данным журналистского сообщества Мексики, в стране погибли 198 журналистов, 20 пропали без вести, зарегистрированы около 50 случаев нападений на здания СМИ.
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