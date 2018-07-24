В мексиканском Канкуне убили журналиста

"Правительство Кинтана-Роо и губернатор Карлос Хоакин сожалеют о смерти журналиста Рубена Пата, руководителя еженедельника Playa News", — говорится в сообщении правительства штата. По данным правительства, Пат был застрелен рано утром в муниципалитете Солидаридад. Власти выразили соболезнования родным и друзьям погибшего.

Буквально накануне в пригороде Мехико был убит заслуженный журналист, 80-летний Луис Перес Гарсия. Его убили в собственном доме при ограблении, а дом впоследствии подожгли.