В Карелии работников ферм начнут прививать от сибирской язвы

России осложнилась ситуация с заболеваемостью опасной инфекцией.

Карелии пройдет вакцинация против сибирской язвы. Информация об этом появилась на сайте Республиканской больницы им. В. А. Баранова.

— В связи с осложнением ситуации с заболеваемостью сибирской язвой на территории Российской Федерации и с целью недопущения заражения принято решение о проведении вакцинопрофилактики сибирской язвы на территории Республики Карелия,

— говорится в сообщении.

Сотрудники больницы вместе с руководителями животноводческих организаций с учетом данных Минсельхоза республики уточнили примерный контингент лиц, подлежащих вакцинации, провели с руководителями животноводческих организаций разъяснительную работу о необходимости прививки от сибирской язвы, отмечается в сообщении.

В соответствии с законодательством проводятся работы по организации закупки вакцины.

Напомним, ранее в Туве двое мужчин 31 и 34 лет после забоя крупного рогатого скота покрылись красными язвами и были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. На территории чабанской стоянки объявлен карантин, запрещен забой скота. Тувинская ветеринарная лаборатория подтвердила наличие сибирской язвы в патологическом материале забитого скота, передает «КВ».

Петрозаводске также находится сибиреязвенный скотомогильник, в пределах которого ведется добыча песка. Подробнее об этом в материале «Сибирская язва: могут копать, могут не копать».

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.