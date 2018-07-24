Молодым калининградским семьям власти компенсируют проценты по ипотеке

КАЛИНИНГРАД , 24 июля. / ТАСС /. Молодые семьи в Калининградской области , оформившие ипотечный жилищный кредит, получат компенсацию процентов. Такая норма прописана в новой региональной программе, направленной на финансовую поддержку семей, где в 2018 году родился первый и последующий ребенок, сообщил во вторник заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Калининградской области Максим Федосеев

"Если молодые родители оформили ипотечный жилищный кредит, им будет предоставляться компенсация процентов по данному кредиту. Компенсация составит 100% до достижения ребенком одного года, 75% — до двух лет и 50% — до достижения ребенком трех лет", — приводит пресс-служба областного правительства слова Федосеева, которые он произнес на заседании правительства региона.

На эти цели в областном бюджете уже предусмотрены почти 30 млн рублей. Ожидается, что только в этом году такую меру поддержки окажут не менее чем 400 семьям. На конкурсной основе отобрана организация, которая будет осуществлять предоставление такой меры, это фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». Сейчас идет процедура заключения соглашения.

"Программу планируется запустить в действие с августа этого года, однако она будет распространяться на все семьи, где с 1 января 2018 года родился ребенок", — сообщил зампред правительства, отметив, что программа рассчитана на пять лет.

Помощь в субсидировании части первоначального взноса по ипотеке получат около 40 семей молодых врачей и педагогов. В областном бюджете на эти цели заложено 18,8 млн рублей.