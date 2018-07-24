Он был одет в обычную одежду, не купальную: в Башкирии нашли утонувшего мужчину

Тело обнаружено силами сотрудников МЧС Сегодня, 24 июля в Башкирии из реки Инзер водолазы сил МЧС республики достали тело мужчины. По сообщению очевидцев, утонувший был одет в обычную повседневную одежду. — Мужчину достали, но он не в плавках был, в обычной одежде, его водолазы нашли, — рассказал очевидец. Также стало известно, что мужчину искали уже вторые сутки, вероятно мешало течение и сложное дно. Личность погибшего пока неизвестна, обстоятельства гибели уточняются. Имеется ли в смерти мужчины уголовный подтекст или это несчастный случай предстоит выяснить правоохранительным органам