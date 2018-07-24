Ещё
Он был одет в обычную одежду, не купальную: в Башкирии нашли утонувшего мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Он был одет в обычную одежду, не купальную: в Башкирии нашли утонувшего мужчину 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Тело обнаружено силами сотрудников МЧС
Сегодня, 24 июля в Башкирии из реки Инзер водолазы сил МЧС республики достали тело мужчины. По сообщению очевидцев, утонувший был одет в обычную повседневную одежду.
— Мужчину достали, но он не в плавках был, в обычной одежде, его водолазы нашли, — рассказал очевидец.
Также стало известно, что мужчину искали уже вторые сутки, вероятно мешало течение и сложное дно. Личность погибшего пока неизвестна, обстоятельства гибели уточняются. Имеется ли в смерти мужчины уголовный подтекст или это несчастный случай предстоит выяснить правоохранительным органам.
ufa1.ru: последние новости
Зверски убитого Юрия Яшина хоронили в закрытом гробу: в Уфе простились с топ-менеджером УМПО В Уфе задержали предполагаемых убийц Юрия Яшина Теплоход «Башкортостан» отменил все круизы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня18
Россия стянула военную технику к западным рубежам464
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть167
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Путин дал добро на новый мегамост814
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение