Посольство РФ в Дании обеспокоено антироссийскими высказываниями главы датской разведки

"Русофобские заявления в датских СМИ не являются для нас сюрпризом. В последние несколько лет так называемые датские эксперты и аналитики по теме России с завидным упорством практиковались в том, кто выступит с наиболее красочным антироссийским утверждением и таким образом напомнит датскому обществу о своем существовании. От датского научного сообщества не было услышано ни единой трезвой оценки отношений России и Дании и возможных путей выхода из нынешнего кризиса", — подчеркивается в тексте документа.

Хельсинки, Как отмечается в заявлении, «наиболее опасно, когда такие необоснованные заявления делают профессионалы, ответственные за обеспечение руководства страны объективными оценками вызовов и угроз, с которыми в настоящее время сталкивается Дания». Посол констатирует, что «теперь к антироссийской истерии присоединился Финдсен». «Вместо того, чтобы думать о путях выхода из кризиса, который развился в наших отношениях, и о возвращении к столу переговоров для обсуждения общих предметов беспокойства, как это было продемонстрировано президентами России и США Копенгаген вновь позволяет себе обвинять мою страну без предоставления каких-либо доказательств. И снова, как и раньше, делает это через СМИ», — подчеркнул посол.

"Я считаю крайне опасным, что тема так называемого вмешательства России в выборы в Дании активно продвигается датскими СМИ. Сомневаюсь, что кто-то сможет понятно объяснить значение таких действий", — указал Ванин. Он добавил, что, «с другой стороны, ясно, что после месяца положительной информации из России в связи с чемпионатом мира по футболу, когда датские болельщики своими собственными глазами увидели открытую и гостеприимную Россию, что полностью отличается о того, что пишут в прессе Дании, ярые русофобы смогли, наконец, выплеснуть яд, который был накоплен за это время».

"Это непрофессиональная и недальновидная позиция. Неясно, с какой целью делается все это, чтобы обеспечить продолжение деградации российско-датских отношений. Очевидно одно: те, кто заинтересован в сохранении текущей ситуации, это те, кому дороже всего война, и те, кто видит выгоду только в нестабильности. Однако, может быть, дело просто в жаре и горячие головы к осени остынут", — отмечается в заявлении посольства.

Ранее во вторник датская газета Berlingske опубликовала высказывания Финдсена, который рассказал о подготовке Дании к якобы планирующимся попыткам России оказать на нее влияние. По словам руководителя датской разведки, над страной будто бы нависла киберугроза со стороны РФ. Финдсен заявил, что разведка предупредила о своих подозрениях политические партии Дании — в стране идет подготовка к выборам в парламент, намеченным на июнь 2019 года.