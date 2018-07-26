Читайте полный вариант того, как российский посол критикует Данию

В последние два дня конфликт России с Западом, похоже, достиг и Копенгагена

В интервью «Берлингске» (Berlingske) во вторник руководитель Службы разведки датских вооруженных сил Ларс Финдсен указал на риск российских акций с целью оказать влияние на Данию , в частности, повлиять на выборы в Фолькетинг.

В тот же вторник, но позже, посол России в Дании Михаил Ванин ответил. Вот перевод критического заявления посла, сделанный «Берлингске» (с английского — прим. перев.):

Заявление посла Российской Федерации в Королевстве Дания М. Ванина

Русофобские высказывания в датских СМИ не являются для нас новостью. В течение последних лет так называемые эксперты и аналитики, специализирующиеся на России, с завидной настойчивостью соревнуются в том, кто сможет выступить с наиболее резким антироссийским заявлением и тем самым напомнить датской общественности о своем существовании. Мы не услышали от этих датских экспертов ни единой трезвой оценки российско-датских отношений или вариантов возможного выхода из нынешнего кризиса.

Еще опаснее, когда беспочвенные заявления подобного типа исходят от специалистов, на которых лежит ответственность за то, чтобы предоставлять руководству страны объективную информацию о вызовах и угрозах, стоящих перед Королевством Дания здесь и сейчас (терроризм, миграция, радикализация населения и т.д.)

Ранее мы слышали русофобские высказывания министра обороны Дании, господина Клауса Йорта Фредериксена (Claus Hjort Frederiksen) о том, что Россия, якобы, замешана во вмешательстве в выборы и распространении фальшивых новостей. Сейчас мы можем констатировать, что шеф Службы разведки датских вооруженных сил господин Ларс Юхан Финдсен (Lars Johan Findsen) присоединился к антироссийской истерии.

Вместо того чтобы рассмотреть способы выхода из кризиса, возникшего в наших двусторонних отношениях, и вернуться за стол переговоров для обсуждения общей обеспокоенности, которую продемонстрировали в Хельсинки президенты России и США , Копенгаген вновь позволяет себе обвинить мою страну, не представив никаких доказательств. И, как и раньше, это вновь делается с помощью СМИ.

Россию снова обвиняют в том, что она «с большой долей вероятности» вмешивалась во всевозможные выборы. Вместе с тем, в заявлении, распространенном в Берлине 24 июля Федеральной разведывательной службой, говорится, что историю о так называемом «вмешательстве» российских хакеров в выборы в Бундестаг в 2017 году подтвердить оказалось невозможно.

Я считаю чрезвычайно опасным то, что тема российского вмешательства в датские выборы активно муссируется в датских СМИ. Сомневаюсь, что кто-то в состоянии четко объяснить, в чем состоит смысл этих предполагаемых действий.

После месяца положительных новостей о России в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 года — когда датские болельщики своими собственными глазами могли увидеть открытую и гостеприимную Россию, которая в корне отличается от того, что пишут о моей стране датские СМИ — ярым русофобам наконец-то удалось выплеснуть накопленный за это время яд.

Подобная позиция непрофессиональна и недальновидна. Неясно, какова цель попыток сделать так, чтобы российско-датские отношения ухудшались по-прежнему. Но одно совершенно очевидно: в сохранении нынешней ситуации заинтересованы лишь те, кому нравится война, и кто наживается на отсутствии стабильности. Возможно, правда, что это объясняется небывалой жарой, и осень охладит горячие головы.

И напоследок. Самое время прекратить отравлять датское общество подобными гадостями.

М. Ванин