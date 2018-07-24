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В США на поддержку пострадавших от ответных пошлин фермеров выделят $12 млрд
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В США на поддержку пострадавших от ответных пошлин фермеров выделят $12 млрд 

RT на русском 1 час назад
Министерство сельского хозяйства США объявило, что на поддержку американских фермеров, пострадавших от введения ответных пошлин, будет выделено $12 млрд Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что одобрение конгресса США не потребуется. Средства будут распределены напрямую среди фермеров, а также будут направлены на покупку невостребованных продуктов, стимулирование сбыта и создание новых рынков экспорта.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что, по его мнению, торговая война между США и Европой фактически уже началась.
RT на русском: последние новости
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