В США на поддержку пострадавших от ответных пошлин фермеров выделят $12 млрд

Министерство сельского хозяйства США объявило, что на поддержку американских фермеров, пострадавших от введения ответных пошлин, будет выделено $12 млрд Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что одобрение конгресса США не потребуется. Средства будут распределены напрямую среди фермеров, а также будут направлены на покупку невостребованных продуктов, стимулирование сбыта и создание новых рынков экспорта.