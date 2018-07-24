ЕС готовит ответные меры против США на случай введения пошлин на европейские машины 

Евросоюз готовит список возможных мер в отношении США на случай, если Вашингтон введет импортные пошлины на европейские автомобили, заявила член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем. «Если США введут пошлины на импорт автомобилей, это будет очень неудачное решение», — цитирует ее слова агентство «Финмаркет». ЕС готовит «перечень балансирующих мер, о чем американские партнеры уведомлены», добавила С. Мальмстрем. «Товарооборот между ЕС и США оценивается в 1 трлн долларов в год. Евросоюз — крупнейший зарубежный инвестор в экономику США. На долю ЕС приходится 72% инвестиций в США», — напомнила еврокомиссар. На следующей неделе С. Мальмстрем, а также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерены встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В июне 2018 года Д. Трамп пообещал ввести новые пошлины в 20% на импорт автомобилей из ЕС. Накануне он подтвердил свою угрозу обложить дополнительными пошлинами экспортируемые из Евросоюза автомобили, несмотря на протесты отрасли, а также недовольство Конгресса такими заявлениями Белого дома. Коалиция зарубежных и американских автопроизводителей, а также автодилеры и производители автомобильных деталей опубликовали письмо с просьбой к Д. Трампу воздержаться от введения новых тарифов. Двухпартийная группа американских конгрессменов, в которую вошли 149 человек, также призвала президента не вводить дополнительные пошлины для поставляемых в США машин. В поддержку новых пошлин, однако, высказались представители профсоюзов автомобильной отрасли США. Несмотря на все призывы, Д. Трамп в ходе заседания кабинета министров в среду заявил, что Евросоюз ждет «огромное возмездие», особенно отметив автомобильный сектор, если в ходе его предстоящей встречи с представителями ЕС не будет достигнуто соглашение о справедливых условиях торговли машинами. Вопрос тарифов для автомобильного сектора станет одним из приоритетных в ходе визита главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Белый дом, намеченного на 25 июля. Согласно данным американского Минторга, в 2017 году США импортировали легковые автомобили на общую сумму 176 млрд долларов, грузовики — на 36 млрд долларов и автокомпоненты на 147 млрд долларов.